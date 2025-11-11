Bianca Atzei dopo le voci di rottura con Stefano Corti: “È un periodo intenso,mio figlio Noah mi dà forza”

Dopo le recenti voci di una presunta rottura con Stefano Corti, Bianca Atzei ha raccontato su Instagram di star vivendo un “periodo intenso” della sua vita: “Mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e che mi fa stare bene. Noah è la mia forza e io la sua”.

Bianca Atzei ha raccontato sui social di star attraversando un "periodo intenso della sua vita" e di essere completamente immersa in ciò che ama e che la fa stare bene. Di recente, sono diventate sempre pu voci di rottura dal compagno Stefano Corti, che parlavano di un presunto tradimento con una donna conosciuta sul posto di lavoro.

Nessuno dei diretti interessati si è finora esposto in modo esplicito a riguardo, anche se Atzei aveva pubblicato sui social una frase che sembrava indirizzata al compagno e alla presunta presenza di una "terza incomodo" nel loro rapporto. Riferendosi al suo segno zodiacale e al suo modo di essere, la cantante aveva scritto: "Pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà".

Rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, Bianca Atzei ha raccontato come sta negli ultimi mesi: "È un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto, mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene". La cantante ha poi fatto sapere di trovare forza in Noah, figlio avuto con Stefano Corti, che oggi ha due anni: "È la mia forza e io la sua. Tutto trova senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte".

A settembre Stefano Corti aveva raccontato pubblicamente di aver ricevuto alcune minacce via WhatsApp da un numero anonimo, che coinvolgevano non soltanto lui ma anche la sua famiglia. Su Instagram l'inviato de Le Iene aveva mostrato integralmente la conversazione e aveva spiegato: "Un conto è mettere in mezzo me, un conto è la mia famiglia". Con Atzei l'amore è nato nel 2018 e nel 2023 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Noah, che oggi ha 2 anni. Al momento ancora non è chiaro se tra loro ci sia (o sia stato) un allontanamento e quali siano i rapporti oggi.