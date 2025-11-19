Alessia Marcuzzi: “Su di me pregiudizi, dicono che ho avuto figli da cento uomini diversi. Oggi mi sento libera”

Alessia Marcuzzi è reduce dal successo di The Traitors. La conduttrice, per una volta, ha smesso i panni della donna solare e carica di empatia per indossare quelli della crudele castellana. Ha ammesso di essersi divertita e oggi ritiene che quello di Amazon Prime sia uno dei programmi più belli da lei condotti. Alessia Marcuzzi, in questa fase della sua carriera, ha deciso di scegliere attentamente su cosa lavorare: "Scelgo programmi che devo sentire miei. Le scelte che ho fatto, da un po' di tempo, sono legate a quello che sento".

Alessia Marcuzzi replica a chi l'accusa di eccessiva leggerezza. La conduttrice si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Da una parte ritiene sia giusto che le persone si facciano un'idea sul suo conto, ma confida anche di essere stata spesso fraintesa: "Perché le cose più profonde e intime le esterno solo con le persone più vicine a me. Non mi piace rendere pubblica una mia debolezza", ha spiegato. Un comportamento che attua anche con i figli. In fondo è un modo per proteggerli: "Voglio che mi vedano forte", anche se – ammette – per loro è un libro aperto.

Alessia Marcuzzi e l'amore dopo il matrimonio finito con Paolo Calabresi Marconi. Quando le è stato chiesto se oggi sia in cerca dell'anima gemella, la conduttrice ha dichiarato di avere sviluppato una consapevolezza diversa. Oggi non cerca solo un uomo che le faccia battere il cuore: "Cerco la complicità, la condivisione, la curiosità, cerco ciò che mi fa stare bene". Inoltre, non ama puntare i riflettori sulla sua vita privata:

Mi voglio tutelare dai giudizi. Dicono sempre che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi ma, in realtà, i figli sono due e i padri pure. Le mie storie importanti si contano sulle dita di una mano.

Se in passato sentiva di avere bisogno di una persona accanto per completarsi, adesso il suo approccio all'amore è cambiato: "Adesso sto bene, mi sento libera".