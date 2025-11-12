Alice Campello e la verità sulla crisi con Morata: “Eravamo sotto farmaci, ci hanno provocato strani effetti”

Alice Campello racconta i mesi più difficili della sua relazione con Alvaro Morata, cercando di fare chiarezza dopo i rumors che hanno circondato la loro rottura. La modella spiega che gran parte delle tensioni sono nate da momenti di fragilità personale e dall’uso di farmaci che, a volte, hanno avuto effetti imprevedibili.

Le parole di Alice Campello

A raccontarlo è stata lei stessa nel podcast di Laura Escanes: "Eravamo sotto farmaci, ci sono volte in cui non li gestisci bene e ti fanno effetti strani. Non stavamo bene con noi stessi", ha detto, aggiungendo che queste condizioni hanno amplificato un’impulsività insolita, contribuendo a complicare il rapporto. Nella stessa intervista, ha sottolineato come molti siano rimasti sorpresi dalla rapidità con cui la coppia è passata dai momenti più romantici, come il bacio agli Europei, alla decisione di separarsi. Ha spiegato però che ciò che hanno condiviso sui social non era una bugia: era la loro vita reale, fatta di emozioni vere e di gesti sinceri.

Una situazione complicata anche dalle condizioni della modella dopo la fine della seconda gravidanza, un periodo in cui si trovò a vivere una forte depressione. Oggi quella crisi è solo un brutto ricordo, motivo per cui definisce l’amore che li lega "il più grande che esista" e sottolinea quanto le sia dispiaciuto vedere insinuazioni sul fatto che il loro sentimento non fosse autentico. La separazione, avvenuta dopo anni di vita insieme e due figli, ha rappresentato un momento complesso, segnato da riflessioni sulle difficoltà personali e sull’impatto dei ritmi frenetici della vita pubblica. La modella sembra voler trasmettere un messaggio di comprensione: anche quando l’amore è vero e profondo, le difficoltà emotive e la pressione mediatica possono portare a decisioni dolorose ma necessarie per il bene di tutti.