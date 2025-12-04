Confermata la crisi tra Morata e Alice Campello, le prime parole di Alvaro: “Nessun tradimento, giura sui figli”

Tornano a farsi largo le indiscrezioni su una presunta crisi tra Álvaro Morata e Alice Campello. Indiscrezioni che il calciatore avrebbe confermato, pur precisando che non ci sarebbe alcun tradimento alla base della scelta di allontanarsi.

Le voci sulla possibile nuova crisi tra Álvaro Morata e Alice Campello avrebbero trovato conferma. Secondo quanto riportato dalla giornalista spagnola Alexia Rivas, il calciatore del Como 1907 si sarebbe sbottonato, arrivando perfino a parlarle del momento difficile che starebbe vivendo con la moglie. “Mi assicura che non esiste nessuna terza persona e men che meno un'infedeltà. Me lo giura quasi sui suoi figli”, ha fatto sapere la giornalista.

Nonostante le continue speculazioni, al momento non esistono dichiarazioni ufficiali né da parte di Morata né da parte di Campello. I due, sposati dal 2017 e genitori di quattro figli, hanno continuato a mostrarsi sui social come una famiglia unita, fino a qualche giorno prima che i primi indizi di una loro crisi cominciassero a circolare in rete.

Secondo il giornalista Javi Hojos, la coppia starebbe attraversando un momento delicato. L’uomo ha sottolineato che Álvaro e Alice si amino ancora profondamente e che nessuno dei due abbia tradito l’altro, ma che non siano mai riusciti a superare completamente le difficoltà che li avevano tenuti separati in passato. Hojos ha comunque ribadito che non è detta l’ultima parola e che i due potrebbero ancora sorprendere tutti tornando insieme.

Le indiscrezioni sul presunto tradimento di Morata

Proprio dalla Spagna erano partite una serie di voci relative a una presunta distrazione dell’attaccante. Il giornalista Kike Quintana ha riferito che fonti vicine alla coppia parlano di una persona vicina a Morata, senza però parlare di un vero e proprio tradimento. Probabilmente è per questo motivo che Morata ha sentito l’esigenza di smentire indirettamente i pettegolezzi. Alice, invece, ha preferito restare in silenzio, ma continua a comparire sui social senza fede al dito.

Per Álvaro Morata e Alice Campello si tratta della seconda crisi

Non è la prima volta che Morata e Campello affrontano difficoltà di questo tipo. Nell’estate 2024 avevano annunciato la separazione, salvo poi tornare insieme dopo qualche mese. La donna aveva spiegato che ad allontanarli era stata soprattutto la gestione di alcuni problemi di salute che li aveva resi nervosi e distanti l’uno dall’altra. Solo superato quel periodo, la coppia era riuscita a riconciliarsi, rafforzando il legame familiare.