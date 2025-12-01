Gossip
Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo in crisi? Gli indizi sui social e le indiscrezioni dalla Spagna

Alcune mosse social della coppia e le indiscrezioni lanciate dal giornalista spagnolo Javier de Hojos suggeriscono che tra Alice Campello e Alvaro Morata ci sarebbe una nuova crisi. “Nessun tradimento”, ma un momento difficile che i due starebbero cercando di superare insieme.
A cura di Sara Leombruno
Ci sarebbe una nuova nube sopra una delle coppie più seguite del mondo social e del calcio: Alice Campello e Alvaro Morata starebbero attraversando di nuovo un momento delicato. Nulla di ufficiale, per ora. Solo segnali, silenzi e cambiamenti che stanno alimentando le ipotesi di una nuova crisi.

Gli indizi social sulla presunta crisi

I followers più attenti hanno notato un dettaglio non da poco: negli scatti pubblicati di recente, l’influencer non indosserebbe più la fede. Allo stesso tempo, Morata ha modificato la sua biografia sui social, eliminando il riferimento alla moglie che fino a poco tempo fa campeggiava in modo evidente. Piccoli gesti, certo, ma che messi insieme stanno facendo discutere. A rendere la situazione ancora più chiacchierata è il fatto che i due non compaiano insieme sui social dal 5 novembre. Nessuna foto di coppia, nessun momento condiviso, un’assenza che, per una coppia abituata a raccontarsi spesso, non è passata inosservata.

Eppure, solo tre settimane fa, Alice Campello aveva parlato pubblicamente del rapporto con il marito nel podcast di Laura Escanes. Aveva raccontato una crisi passata, legata a un periodo difficile per entrambi: lui reduce da un infortunio e sotto farmaci, lei alle prese con le fatiche e l’impatto emotivo della maternità. Nonostante tutto, aveva ribadito il legame profondo che la unisce a Morata, spiegando anche quanto l’avessero ferita le voci che riducevano la loro relazione a una semplice “storia da copertina”.

L'indiscrezione del giornalista spagnolo

Ora, però, il dubbio torna a farsi strada. Secondo il giornalista spagnolo Javier de Hojos, la coppia starebbe effettivamente vivendo una nuova fase di difficoltà. A suo dire non ci sarebbero tradimenti né terze persone coinvolte: tra loro ci sarebbe ancora amore, ma anche una fatica concreta nel gestire questo momento. Non una rottura definitiva, dunque, bensì un “dosso” – come lo definisce – che starebbero cercando di superare, anche e soprattutto per il bene dei loro figli. Al momento, né Alice né Alvaro hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. E finché resteranno in silenzio, tutto resterà nel campo delle ipotesi.

