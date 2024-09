“Una lite ha rovinato tutto”, il nuovo dettaglio sulla rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello

La fine del matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello è stata una delle notizie più chiacchierate dell'estate. La loro sembrava davvero una storia da copertina, belli, giovani, innamorati e genitori di ben quattro figli, eppure anche il loro amore è pian piano naufragato. A fornire un ulteriore dettaglio sulla rottura, sulla quale aleggia ancora un alone di mistero, è stata la giornalista Alexia Rivas.

Stando a quanto dichiarato dalla giornalista durante la trasmissione Let's See Social Club, l'evento scatenante si sarebbe verificato dopo la finale degli Europei, poco dopo la vittoria della Spagna. Erano tutti in campo a festeggiare, ma la lire si sarebbe si sarebbe consumata a bordo campo, la giornalista che pare essere informata sui fatti, dichiara:

Alla celebrazione dell'Euro Cup, Alice voleva solo che lei, i suoi figli e i suoi amici fossero in campo. Né i suoi genitori né la sua famiglia. Non si potrà tornare indietro. Gli avvocati stanno già lavorando sui documenti per il divorzio, che sarebbe di comune accordo.