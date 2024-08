Alice Campello e Morata dopo la separazione: “Lui è devastato, lei vuole rimanere a Madrid con i figli”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a emergere nuovi retroscena sulla separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo l'annuncio con un messaggio sui social, la 29enne era intervenuta in difesa del calciatore del Milan, precisando in più occasioni che non c'era stato alcun tradimento. Nel frattempo, dai media spagnoli arrivano versioni contrastanti dell'accaduto e nuovi elementi della vicenda. "Lui era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato", ha fatto sapere la giornalista spagnola Isabel Rabago.

"La depressione post partum ha influito. L'amore non è finito"

A differenza di quanto emerso in precedenza, pare che Alice Campello fosse d'accordo nell'annunciare la separazione, ma avrebbe dovuto pubblicare lei per prima il messaggio su Instagram. A farlo sapere la giornalista spagnola Isabel Rago di Vediamo, che ha parlato direttamente con la 29enne. Inoltre, a influire sulla crisi e sulla decisione di prendere strade separate, sarebbe pesata anche la depressione post partum di lei. "Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, La mia depressione post partum ha influiti e anche la sua. Ci amiamo infinitamente, l‘amore non finisce da un giorno all'altra. Alvaro ucciderebbe per me", ha detto Campello parlando con la giornalista. Il tradimento, poi, è stato negato ancora una volta: "Lui non stava con nessuna ragazza, era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi".

Alice Campello vorrebbe rimanere a vivere a Madrid

Secondo la testata spagnola Hola, che ha parlato con l'entourage di Campello, la 29enne vorrebbe rimanere a vivere a Madrid, anziché tornare in Italia. Morata si è trasferito invece a Milano per giocare la prossima stagione calcistica nel Milan. Il motivo sarebbe tutelare i figli, che hanno costruito la loro vita nella capitale spagnola.