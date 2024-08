video suggerito

La domestica di Morata e Campello: “Nessun tradimento, ma erano in crisi da più di un anno” Dopo la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha parlato la collaboratrice domestica, facendo chiarezza sui tempi della crisi e sulla mancanza di un tradimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Alvaro Morata e Alice Campello (Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images)

Pochi giorni fa Álvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la loro separazione, una decisione che ha colto di sorpresa i tanti fan della coppia che li avevano visti felici sugli spalti della finale degli Europei. Eppure già allora le cose tra di loro si erano incrinate, come conferma la loro collaboratrice domestica in un'intervista al programma spagnolo TardeAR. Intervista che è stata autorizzata dalla coppia per cui la donna lavora da cinque anni. Le dichiarazioni servono anche, probabilmente, a mettere fine alle speculazioni e alle voci che da giorni si sprecano sulle motivazioni di questa rottura, nonostante entrambi i protagonisti abbiano specificato che non ci sono state mancanze di rispetto.

La coppia era in crisi da oltre un anno

La collaboratrice domestica, le cui parole sono state riportate dal giornalista Andrea Herrero, ha dato un dato che non era ancora uscito, ovvero che la coppia fosse in crisi da un anno circa e che solo nell'ultimo mese e mezzo, però, era nata la decisione di separarsi, cercando di mettere fine alla storia prima che l'amore che avevano vissuto in questi anni si tramutasse in odio: "Non l'avevano pensato prima perché si amavano moltissimo" ha detto il conduttore della trasmissione, riprendendo le parole della donna.

Non c'è stato alcun tradimento

Non ci sarebbe stato, inoltre, alcun tradimento, come parevano far pensare alcune voci dei giorni scorsi. Lo hanno smentito Campello e Morata e lo fa anche la collaboratrice domestica: "La dipendente dice che osa affermare con certezza che non esiste una terza persona (…) A loro non piace andare in discoteca. Quando escono vanno a feste private" dice il giornalista riprendendo le parole della donna.

Campello non si è adattato alla vita spagnola

Pare che un altro fattore che ha creato problemi alla coppia, sul lungo periodo, fosse la difficoltà di Alice Capello di adattarsi alla vita in Spagna lontana dalla sua famiglia. Come scrive La Vanguardia, infatti, "Nonostante la modella ami la campagna, la lontananza dai suoi cari e la vita intensa del calciatore sono state sfide costanti". Nei giorni scorsi Campello aveva postato delle foto con i figli, scrivendo "Siete tutta la mia vita".

I motivi della separazione tra Campello e Morata

Lasciandosi, la coppia aveva detto: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto uno con l'altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono la cosa migliore che abbiamo fatto. È stata una decisione difficile per la quale chiediamo rispetto e empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo: non c'è stato in nessuno momento una mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che a poco a poco hanno logorato le cose".