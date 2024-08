Alice Campello sulla separazione da Alvaro Morata: “Non ci stavamo facendo del bene, nessun tradimento”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alice Campello ha rotto il silenzio sulla separazione da Alvaro Morata, annunciata dal calciatore dopo 8 anni di matrimonio. Con una storia pubblicata su Instagram, l'influencer ha raccontato ai follower la sua versione e ha ribadito che non ci sono state mancanze di rispetto o tradimenti da nessuna delle due parti: "In nessun momento abbiamo finto nulla e l'amore non va via da un giorno all'altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni".

Le parole di Alice Campello

Con un lungo messaggio sui suoi social, Campello ha spiegato che il matrimonio con Morata è arrivato al capolinea dopo 8 anni per una serie di "continue incomprensioni". Soprattutto nell'ultimo periodo, i due erano arrivati a farsi reciprocamente del male ma non c'è stato nessun tradimento: "Non ci sono state terze parti né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. In questi 8 anni ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione". L'influencer, 29 anni, ha precisato che le foto di famiglia e di coppia condivise sui social in questi anni sono sempre state frutto di un rapporto sincero:

Non voglio che pensiate che ciò che avete visto nelle foto di Instagram, che abbiamo pubblicato, sia una bugia. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre ripromessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire prima. Ed è così che è stato.

"Non è colpa dell'uomo, Alvaro è una persona incredibile"

Campello ha poi voluto precisare di non credere a tutte le notizie che si leggono sui social sul suo conto e su quello di Morata. Non c'è stato nessun tradimento o mancanza di rispetto e il calciatore "è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto". Un messaggio che l'influencer ha voluto più volte ribadire: "Ci tengo alla sua immagine perché so quello che ha fatto per me e come è stato con me durante 8 anni e non esiste miglior persona. Per piacere non bisogna credere a tutto quello che si legge… c'è tanta gente cattiva che non aspetta altro che pensare male… i nostri problemi di coppia sono nostri".

La spiegazione di Alvaro Morata

Dopo giorno di gossip e voci di crisi, è stato Morata per primo a dare la notizia della separazione. I due si sono sposati nel 2017 e sono genitori di quattro figli. L'ultima, Bella, è nata nel gennaio del 2023. Il calciatore del Milan ha spiegato che "continue incomprensioni" hanno portato alla decisione di prendere strade separate, pur rimanendo il rispetto reciproco e l'affetto degli anni passati insieme:

Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto uno con l'altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono la cosa migliore che abbiamo fatto. È stata una decisione difficile per la quale chiediamo rispetto e empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo: non c'è stato in nessuno momento una mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che a poco a poco hanno logorato le cose.