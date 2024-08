video suggerito

Alvaro Morata e Alice Campello si separano, l’annuncio: “Incomprensioni continue” Alvaro Morata e Alice Campello si separano. Con una storia su Instagram, il calciatore ha annunciato fine del matrimonio con la moglie: “Abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Non ci sono state mancanze di rispetto, solo continue incomprensioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

878 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alvaro Morata e Alice Campello si separano. Con una storia su Instagram, il calciatore ha annunciato fine del matrimonio con la moglie: "Abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Non ci sono state mancanze di rispetto". I due si erano conosciuti nel 2014 e da allora erano apparsi più uniti che mai. Sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2017 e sono genitori di quattro figli: i gemelli Alessandro e Leo, Edoardo e Bella, l'ultima arrivata, nata nel 2023. Solo qualche settimana fa, prima di comunicare la notizia, erano stati avvistati dal settimanale Chi durante una vacanza di famiglia in Sardegna.

L'annuncio della separazione di Alvaro Morata e Alice Campello su Instagram

Con una storia su Instagram, Morata ha annunciato la fine del matrimonio con Alice Campello. "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade", ha fatto sapere il calciatore. Poi la spiegazione delle motivazioni, precisando che non ci sono state mancanze di rispetto:

Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo aiutati molto uno con l'altro. Sono stati anni meravigliosi e frutto dei nostri quattro figli, che sono la cosa migliore che abbiamo fatto. È stata una decisione difficile per la quale chiediamo rispetto e empatia. Non inventate storie per un minuto di protagonismo: non c'è stato in nessuno momento una mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che a poco a poco hanno logorato le cose.



Morata ha concluso spiegando che Campello continuerà ad avere un posto speciale nel suo cuore: "Tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento". L'influencer ha tolto il cognome del marito da Instagram.

Le prime voci di crisi e la smentita

Prima dell'annuncio ufficiale della rottura, sui social erano circolate alcune voci di crisi in merito alla coppia. Voci che, però, Alice Campello aveva prontamente smentito intervenendo direttamente su Instagram e spiegando che si era trattato di bugie e notizie false. Poco dopo la conferma della fine del matrimonio con un messaggio su Instagram del calciatore, a cui si sono aggiunte le parole dell'influencer. Entrambi specificano che non c'è stato nessun tradimento o terza persona: "Non ci sono state terze persone o alcuna mancanza di rispetto".

La storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello

I due si sono conosciuti nel 2014, nel periodo in cui Morata giocava in Spagna. Tra loro la scintilla è scoppiata quasi subito e da allora sono sempre apparsi più uniti che mai. Nel giugno 2017, lui 24 anni e lei 23, sono diventati ufficialmente marito e moglie alla presenza di oltre 400 invitati, con una romantica cerimonia a Venezia. Negli anni hanno costruito la loro famiglia e sono diventati genitori di quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo nel 2018, Edoardo nato nel 2020 e la piccola Bella nel 2023.