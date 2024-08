La storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello: dal matrimonio da favola all’annuncio di separazione

video suggerito

La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha sorpreso tutti: dalla dichiarazione nel 2016 al matrimonio faraonico a Venezia fino ai quattro figli. Le tappe di una grande storia d'amore finita presto.

La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha sorpreso soprattutto gli addetti ai lavori perché la coppia, proprio durante gli ultimi campionati europei di calcio, era apparsa molto unita. Del resto, lo stesso giocatore aveva da poco firmato con il Milan adducendo tra le motivazioni, quelle legate alla volontà di stare vicino alla sua famiglia. Nessuno, però, immaginava che la motivazione avesse il doppio fondo di un divorzio all'orizzonte.

L’inizio della storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti dal 2016, al tempo in cui l'attaccante spagnolo vestiva la casacca bianconera della Juventus. Secondo le cronache, Alvaro Morata contattò Alice Campello sui social. "Tu sei la donna che voglio sposare", le disse. E detto fatto. A otto anni di distanza, la coppia ha avuto quattro figli.

Il matrimonio da favola di Alvaro Morata e Alice Campello a Venezia

Il 17 giugno 2017, Alvaro Morata e Alice Campello hanno celebrato il loro matrimonio a Venezia, in una cerimonia davvero lussuosa che ha visto la partecipazione di un numero incredibilmente alto di invitati (415!), tra cui molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. La coppia scelse la Chiesa del Redentore per il rito religioso, seguito da un ricevimento in una lussuosa location lagunare, che ha reso l’evento indimenticabile: l'Isola delle Rose.

Alvaro Morata e Alice Campello hanno quattro figli

Il matrimonio ha portato ad Alvaro Morata e Alice Campello quattro figli: nel 2018, nascono Leonardo e Alessandro, due gemelli; Edoardo nasce nel settembre 2020 mentre la piccola Bella è l'ultima figlia, nata nel gennaio 2023. In particolare, proprio la nascita di Bella ha messo a dura prova la famiglia poiché Alice ha avuto complicazioni di salute. Dopo alcune cure, la preoccupazione è passata via. Alvaro Morata ha parlato pubblicamente della vicenda.

La famiglia unita agli Europei 2024, le foto in Sardegna e la smentita sulla crisi

Proprio durante gli ultimi Europei 2024, la famiglia Morata era apparsa molto unita. Lui era corso subito in tribuna, al termine di tutte le partite, per abbracciare Alice e i loro figli. Immagini di una famiglia unita che avevano sorpreso il pubblico e gli addetti. La coppia poi è stata avvistata in Sardegna mentre però già serpeggiavano voci di una crisi, da lei smentita.

La separazione tra Morata e Campello: l’annuncio su Instagram

Poi, come un fulmine a ciel sereno, la separazione è stata annunciata dai rispettivi profili Instagram il 12 agosto 2024. Non hanno fatto menzione su tradimenti o mancanze, ma solo di incomprensioni continue che hanno portato quindi alla separazione. Entrambi hanno chiesto rispetto per la loro privacy, soprattutto per il bene dei loro figli, e hanno promesso di mantenere un rapporto civile per il loro bene, ma intanto Alice Campello ha cancellato le tracce del cognome di Morata dai suoi profili.