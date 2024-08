video suggerito

Alice Campello cancella il cognome di Morata sui social, i motivi della rottura: dall’amante alla lontananza Poco dopo la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, sui social sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni sui presunti motivi della rottura. In Italia i gossip parlano di un’altra donna nella vita del calciatore, mentre in Spagna si vocifera di un momento difficile di lui a livello psicologico, durante il quale la moglie non gli sarebbe stata accanto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la separazione dopo 8 anni di matrimonio. Con due messaggi distinti su Instagram, la coppia ha fatto sapere che il loro amore è arrivato al capolinea a causa di "continue incomprensioni", precisando più volte che non ci sono stati tradimenti. Poco dopo la notizia, sui social sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato alla rottura. Se in Italia i gossip parlano di un'altra donna nella vita del calciatore (contrariamente alla sua versione), in Spagna si vocifera di un momento difficile di lui, durante il quale l'influencer non gli sarebbe stata accanto del tutto.

Campello toglie il cognome del marito da Instagram

Poco dopo la notizia data ai milioni di followers, Alice Campello ha modificato il nome del suo profilo su Instagram e tolto il cognome del marito. Adesso, infatti, cercando la 29enne sui social compare solo "Alice Campello". L'annuncio della separazione è arrivato dopo alcune voci di crisi circolate proprio di recente, che la 29enne aveva però prontamente smentito. Sui social, l'ultima foto che li ritrae insieme risale a fine luglio: la coppia si trovava in vacanza in Sardegna insieme ai quattro figli e ad alcuni amici, l'influencer Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci.

I presunti motivi della rottura: le voci che circolano in Spagna

I due non hanno spiegato i motivi della rottura, ma si sono limitati a parlare di "incomprensioni continue". Secondo alcuni media spagnoli, in particolare come spiega la giornalista Alba Medina su X riportando fonti vicine al calciatore, Morata non starebbe attraversando un bel periodo dopo le critiche ricevute per gli Europei 2024 e questo, unito ad altri fattori, avrebbe portato a una crisi nel matrimonio. In più, pare che Campello non abbia supportato al 100% il marito, che nell'ultimo anno ha vissuto diversi problemi psicologici. Infine, ulteriore segnale, l'assenza dell'influencer e dei quattro figli alla presentazione di Morata al Milan, squadra in cui giocherà nella prossima stagione.

"Morata ha un'altra donna da anni", il gossip in Italia

Se in Spagna si parla di problemi personali di Morata, diversa è la versione che circola in Italia. Sui social, Alessandro Rosica ha lanciato il gossip di una presunta amante del calciatore, con cui avrebbe una relazione da diverso tempo. "Ha una storia con un'altra donna, una ragazza non famosa", ha spiegato l'esperto di gossip. Contrariamente a quanto detto dai diretti interessati, quindi, ci sarebbe un tradimento alla base della fine del matrimonio, durato otto anni e coronato dalla nascita di quattro figli. Nessun dettaglio in più per il momento da parte dei diretti interessati.