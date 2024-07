video suggerito

Alvaro Morata e Alice Campello in Sardegna, le foto della vacanza insieme ai quattro figli Alvaro Morata ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla moglie Alice Campello e ai loro quattro figli. Nelle foto il calciatore è felice e rilassato mentre gioca insieme ai suoi bambini, tra tuffi, bagni e una partita a pallone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo la vittoria agli Europei 2024, il capitano della Spagna Alvaro Morata ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna insieme ad Alice Campello e ai loro quattro figli. Negli scatti apparsi sul settimanale Chi, il calciatore si concede un po' di relax con la sua famiglia, stretto alla moglie o intento a giocare con i bambini nelle acqua di Cala Granu, a Porto Cervo.

Alvaro Morata e l'amore per Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello sono una delle coppie più amate. I due non mancano di supportarsi in ogni occasione, dall'impegno nel costruire una famiglia fino alla condivisione delle gioie sportive. Poco dopo il trionfo spagnolo agli Europei di calcio in Germania, il primo pensiero di Morata è stato stringere la moglie e i figli, che dagli spalti lo avevano poi raggiunto in campo. Alice Campello, sui social, aveva condiviso una foto insieme al marito: "Che emozione, non puoi immagine quanto ti amo. Sei la mia ragione di vita". Il giorno successivo al trionfo calcistico, Campello aveva pubblicato uno scatto insieme alla sua famiglia a bordo di un aereo, scrivendo: "Adesso bisogna godersi le persone più importanti della mia vita e poi…. Si vola". La coppia si è sposata nel 2017, dopo una storia d'amore iniziata sette anni prima. Dal loro amore sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro (5 anni), Edoardo (3 anni) e Bella (1 anno).

Le vacanze di Alvaro Morata in Sardegna insieme alla famiglia

Alvaro Morata si è concesso un po' di relax a Cala Granu, a Porto Cervo per passare del tempo con la sua famiglia e i suoi digli. Negli scatti apparsi sul settimanale, sono tanti i momenti in cui il calciatore è intento a giocare con i bambini, tra tuffi, bagni e qualche partita a pallone.

Oltre alla parentesi di vacanza, la famiglia tornerà presto in Italia. Il capitano della nazionale spagnola ha infatti firmato un contratto con il Milan fino al giugno 2028, con un'opzione di estensione per un ulteriore anno.