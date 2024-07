Alvaro Morata è il grande colpo di mercato del Milan, lo spagnolo giocherà con la maglia numero 7

video suggerito

Il Milan ha annunciato l'acquisto di Alvaro Morata. Sarà lui il nuovo centravanti dei rossoneri. La notizia era ampiamente nell'aria, adesso è ufficiale. Il capitano della Spagna campione d'Europa torna in Serie A dopo la doppia esperienza con la Juventus. Morata ha scelto anche il numero di maglia, giocherà con la numero 7.

Morata ha firmato un contratto fino al 2028

Il comunicato con cui il Milan ha ufficializzato la trattativa per l'attaccante spagnolo: "L'AC Milan è orgoglioso di annunciare l'acquisto di Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della nazionale spagnola, con la quale ha recentemente vinto il campionato europeo, Morata ha firmato con i rossoneri fino al 30 giugno 2028, con un'opzione di estensione per un ulteriore anno.

Nato a Madrid il 23 ottobre 1992, Álvaro ha trascorso del tempo nei settori giovanili dell'Atlético, del Getafe e del Real Madrid, prima di laurearsi in quest'ultimo e fare il suo debutto da senior con i Blancos nel dicembre 2010. Nel corso della sua carriera, ha giocato per il Real Madrid, la Juventus, il Chelsea e l'Atlético Madrid, totalizzando 506 presenze e segnando 172 gol. Ha vinto due titoli della UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due titoli della Liga, due trofei della Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due titoli di Serie A, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una FA Cup. L'attuale capitano della Spagna ha giocato 80 partite con la sua nazionale, segnando 36 gol e vincendo sia il recente campionato europeo sia la UEFA Nations League 2022/23. Ha scelto di indossare il numero 7″.

Il mercato del Milan: ora in arrivo un altro bomber

Giroud è andato via dopo tre stagioni straordinarie. Morata è il nuovo centravanti, ma arriverà alla corte di Fonseca certamente un altro attaccante. Si parla tanto del tedesco Fullkrug, calciatore del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. In rosa in avanti ci sono comunque ancora Jovic e Okafor.