Luka Modric è ufficialmente un giocatore del Milan: i dettagli del contratto e il numero di maglia scelto

Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. C'era da attendere solo l'annuncio – che è arrivato in questi minuti – per definire il suo passaggio ai rossoneri dopo una vita al Real Madrid. Di fatto già prima del Mondiale per Club con il contratto non rinnovato con i Blancos, il giocatore si era legato al Milan accettando la proposta contrattuale dei rossoneri. Ebbene proprio al termine della competizione FIFA il croato ha potuto firmare il suo contratto con il Diavolo e iniziare la sua prima avventura in Italia.

Questa la nota del Milan che ha sottolineato la durata dell'accordo con Modric: "AC Milan è lieto di annunciare che Luka Modrić ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un'estensione di un anno fino al 30 giugno 2027″. Un anno sicuro dunque più opzione per un'altra stagione. Un giocatore di grande esperienza, in linea con la filosofia di squadra di Allegri, che può essere di grande aiuto in questo Milan sia in campo che fuori con i tanti giovani in rosa.

Modric ha chiuso di fatto la sua esperienza al Real Madrid con cui ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del club. A Madrid dal 2012, Modric ha segnato 43 gol in 597 partite vincendo poi sei Champions League, cinque Coppe del Mondo per club, una Coppa Intercontinentale, cinque Supercoppe europee, quattro titoli della Liga, due titoli della Coppa del Re e cinque Supercoppe di Spagna. Ma più di tutto nel 2018 ha vinto il Pallone d'Oro.

Il numero di maglia scelto da Modric al Milan

In tanti erano anche curiosi di sapere quale numero di maglia avrebbe scelto il croato che si è tuffato sulla casacca numero 14, quella lasciata libera da Reijnders ceduto al Manchester City. Modric deciderà ora insieme al Milan quando aggregarsi al gruppo anche se pare si sia già tagliato diversi giorni di vacanza pur di mettersi subito a disposizione di Allegri e dare il via a questa nuova ed entusiasmante avventura in un altro dei club più titolati al mondo dopo aver militato al Real Madrid. Un acquisto di grande spessore per un Milan che mai come in questa stagione punta soprattutto a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.