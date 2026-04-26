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Spalletti mette alla prova i giocatori dopo il pari con il Milan: “Vedremo chi è da Juve e chi no”

Il pareggio contro il Milan ha complicato la corsa alla Champions per la Juventus, ma per Spalletti il finale di stagione sarà un grande indicatore per il suo progetto: “In questi momenti si vede chi molla e chi resta”
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A cura di Ada Cotugno
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Juventus e Milan finiscono senza gol il possibile match point che vale la Champions League, un discorso rimandato alle ultime quattro giornate di campionato dove tutto può ancora succedere. Nessuna delle due squadre ha tentato l'allungo in un San Siro annoiato che ha assistito a uno 0-0 con pochi spunti, tanto equilibrio e sicuramente troppa prudenza. Da qui in avanti sarà vietato sbagliare e anche Luciano Spalletti lo sa bene.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita l'allenatore bianconero ha fatto il punto della situazione dopo un pareggio che non ha entusiasmato nessuno. Si porta a casa i buoni segnali di alcuni giocatori, consapevole che una vittoria gli avrebbe dato una grande mano ad allontanarsi dai pericoli del Como e della Roma che lo seguono ad appena tre punti di distanza, un gap piccolissimo a una manciata di giornate dalla fine del campionato.

Spalletti in collegamento negli studi di DAZN
Spalletti in collegamento negli studi di DAZN

Il messaggio di Spalletti ai giocatori

La classifica è corta e ogni punto conta: una vittoria contro il Milan avrebbe facilitato il finale di stagione, ma Spalletti userà la situazione anche per fare un punto sulla squadra. Dopo la certezza del prolungamento di contratto può fare piani a lungo termine e le ultime partite di questa stagione lo aiuteranno a capire su chi potrà contare: "Noi abbiamo da vincere ancora diverse partite per meritarci quella competizione. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare l’ultimo sforzo. In questi momenti si vede chi molla e chi resta, chi è da Juventus e chi no".

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Parole che mettono alla prova i suoi giocatori e che cominciano a far scattare dei ragionamenti anche in chiave mercato sui possibili partenti e su quelli che formeranno la spina dorsale della nuova Juve. Tutto è in bilico e queste quattro partite daranno decisive per capire tante cose sulla prossima stagione. Tra i bianconeri sotto ai riflettori c'è anche David sui cui Spalletti trae le sue considerazioni: "Corre tantissimo, sotto l’aspetto del dinamismo della pressione ti dà sempre risultato. Poi non va via in velocità, non salta l’uomo nello stretto. Ma per quanto riguarda protezione, dialogo e collaborazione con la squadra è un calciatore perfetto. Bisognava dargli un po’ più una mano".

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