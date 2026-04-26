Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista Champions

Tra Milan e Juventus vince la paura di perdere. A San Siro finisce 0-0 una partita pesante per la corsa Champions, molto più importante per la classifica che bella da vedere. Allegri e Spalletti si annullano, si rispettano, si studiano a lungo e alla fine portano via un punto che non cambia tutto ma evita guai peggiori.

I bianconeri hanno provato più dei rossoneri a fare la partita, cercando di tenere il pallone e costruire con pazienza. I meneghini, invece, hanno scelto una gara più bassa e verticale, affidandosi soprattutto alle ripartenze di Leao e Pulisic. Ne è uscita una sfida bloccata, con pochi spazi, pochi rischi e la sensazione costante che nessuna delle due volesse davvero esporsi.

La Juventus prova a fare gioco, il Milan aspetta e riparte

Il primo tempo racconta bene il senso della partita. La Juventus prova a muovere il pallone con più continuità, ma fatica a trovare varchi puliti negli ultimi metri. Il Milan si abbassa, aspetta, prova a recuperare e ripartire appena si apre campo. Non è un assedio bianconero, ma è Spalletti a cercare di dare un'impronta più riconoscibile alla gara.

L'episodio più importante arriva con il gol annullato a Thuram, che aveva messo dentro dopo l'iniziativa di Conceicao. Il fuorigioco cancella tutto, ma fotografa comunque una Juve più viva quando riesce ad accelerare. Dall'altra parte il Milan costruisce poco, anche se quando trova campo aperto dà sempre l'impressione di poter diventare pericoloso.

La traversa di Saelemaekers è l'occasione più grande

Nella ripresa la partita non cambia davvero volto. Il Milan ha l'occasione più grande con Saelemaekers, che colpisce la traversa dopo una ripartenza condotta bene da Leao. È il momento in cui la scelta di Allegri sembra poter pagare: pochi rischi, campo aperto, episodio da sfruttare. Ma il pallone non entra.

Spalletti prova a muovere qualcosa, Allegri cambia interpreti, ma il copione resta lo stesso. La Juve continua a cercare una manovra più ordinata, il Milan resta dentro una partita di attesa. Nessuna delle due però riesce ad alzare davvero il livello negli ultimi venti metri.

Un punto che pesa nella corsa Champions

Lo 0-0 di San Siro non entusiasma, ma pesa. Per il Milan è un punto utile per ipotecare di fatto la zona Champions con il +6 sul quinto posto a quattro giornate dal termine del campionato. Per la Juventus è un risultato che tiene viva la corsa e permette di uscire da uno scontro diretto senza danni e con ancora tre punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici Roma e Como.

Resta però anche l'altra faccia della partita: due squadre forti, due allenatori esperti, ma pochissimo coraggio nel momento decisivo. Allegri e Spalletti portano a casa qualcosa, ma non danno uno strappo. A San Siro non vince nessuno, soprattutto perché nessuno ha voluto davvero rischiare di perdere.