Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La stagione della Juventus è stata fin qui deludente rispetto agli obiettivi iniziali, segnata da uscite anticipate sia in Champions League che in Coppa Italia. Tuttavia, il finale di campionato può ancora cambiare la percezione complessiva.

Spalletti, da poco confermato con un nuovo contratto, sta trovando sempre più equilibrio con squadra e ambiente, e la qualificazione alla prossima Champions rappresenterebbe una base solida da cui ripartire. Per riuscirci, sarà fondamentale ottenere punti al Meazza e costruire lo slancio necessario per risalire ulteriormente in classifica.