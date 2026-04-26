Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Milan-Juventus per la 34a giornata di Serie A. Davanti Pulisic-Leao per Allegri, dubbio Yildiz e conferma per David in attacco per Spalletti. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Come arriva la Juventus al big match col Milan
La stagione della Juventus è stata fin qui deludente rispetto agli obiettivi iniziali, segnata da uscite anticipate sia in Champions League che in Coppa Italia. Tuttavia, il finale di campionato può ancora cambiare la percezione complessiva.
Spalletti, da poco confermato con un nuovo contratto, sta trovando sempre più equilibrio con squadra e ambiente, e la qualificazione alla prossima Champions rappresenterebbe una base solida da cui ripartire. Per riuscirci, sarà fondamentale ottenere punti al Meazza e costruire lo slancio necessario per risalire ulteriormente in classifica.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan ha ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato, superando di misura il Verona già retrocesso. Un 1-0 faticoso, ma utile per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese.
In questo finale di stagione, la squadra di Allegri punta a blindare la qualificazione in Champions League — fondamentale anche per le entrate economiche — e a chiudere il campionato nel miglior piazzamento possibile, con il secondo posto ancora nel mirino.
Dove vedere Milan-Juventus di Serie A in TV e streaming
Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30. Ad occuparsi della telecronaca sarà la coppia Pardo-Stramaccioni.