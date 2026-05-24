Chi va in Champions a pari punti tra Milan, Roma, Como e Juventus: la classifica avulsa in Serie A

In base ai risultati dell’ultima giornata di campionato vediamo cosa succede e come si calcola la posizione esatta con 3 o 4 squadre con lo stesso punteggio finale, considerati i criteri della classifica avulsa.

Milan di Allegri, Roma di Gasperini, Como di Fabregas e Juve di Spalletti in lotta Champions.

La 38ª e ultima giornata di Serie A è decisiva per la griglia delle squadre che vanno in Champions. Inter campione d'Italia e Napoli (aritmeticamente secondo) hanno già la certezza di rientrare tra le prime 4 in classifica. A disposizione restano altri 2 slot, a contenderli sono 4 squadre: Milan 3° e Roma 4ª con 70 punti, Como 5° e Juventus 6ª con 68 punti.

Il Milan di Allegri (che affronta il Cagliari in casa) e la Roma di Gasperini (in trasferta a Verona) partono da una posizione di vantaggio: per rientrare tra le prime 4 possono perfino permettersi di perdere, a patto che Como (impegnato a Cremona) e Juventus (nel derby col Torino) non vincano. Più complessa la posizione di lariani e bianconeri che non sono del tutto padroni del loro destino. A entrambe non basta solo vincere: la formazione di Fabregas deve sperare anche nei pareggi o nelle sconfitte di Milan e Roma; quella di Spalletti deve augurarsi che le avversarie dirette compiano passi falsi.

Tutto può ancora accadere, quindi. Compresa la possibilità che la combinazione dei risultati determini un clamoroso arrivo a pari punti a 4 (quota 71).

Le ipotesi di un arrivo a pari punti: la classifica avulsa

Cosa succede e come si calcola la posizione esatta in campionato con 3 o addirittura 4 squadre con lo stesso punteggio finale? Il regolamento fa ricorso alla classifica avulsa che tiene conto di cinque criteri così da stabilire chi sta davanti in graduatoria. In questo possibile scenario hanno un peso importante gli scontri diretti. È in base ai punti ottenuti in questi confronti che si può stilare una nuova mini classifica tra le formazioni interessate, così da determinare le posizioni esatte e valide ai fini della qualificazione in Champions. Nel caso non siano sufficienti i "punti fatti negli scontri diretti" si passa ai parametri successivi.

I 5 parametri per la classifica avulsa

Punti fatti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale in campionato

Reti segnate in generale in campionato

Sorteggio.

Chi ha fatto più punti negli scontri diretti

Chiariti quali sono i criteri di riferimento per stilare la nuova mini graduatoria, chi sta messo meglio nel bilancio degli scontri diretti? Sono il Milan di Allegri e il Como di Fabregas, nettamente davanti alla Juventus e alla Roma che tra tutte le pretendenti è quella penalizzata dai numeri. Nel dettaglio ecco chi è che ha fatto più punti negli scontri diretti in base ai risultati sottostanti:

Milan Milan-Roma 1-0/1-1; Milan-Como 1-1/3-1; Milan-Juve 0-0/0-0

Roma Roma-Milan 1-1/0-1; Roma-Juve 3-3/1-2; Roma-Como 1-0/1-2

Como Como-Milan 1-3/1-1; Como-Roma 2-1/0-1; Como-Juve 2-0/2-0

Juventus Juve-Milan 0-0/0-0; Juve-Roma 2-1/3-3; Juve-Como 0-2/0-2

Milan 10 punti (+3 diff. reti), Como 10 punti (+2 diff. reti), Juve 6 punti, Roma 5 punti.

Vediamo adesso le varie ipotesi di arrivo a pari punti (a 3 o a 4 squadre, a quota 71) e qual è l'ordine di classifica esatto: