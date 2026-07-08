Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon 2026, data e orario del terzo atto a Londra

Jannik Sinner giocherà la semifinale del torneo di Wimbledon venerdì 10 luglio, sfiderà Novak Djokovic.

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Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto 3 set a 0 il tedesco Struff, difesosi degnamente. Sinner vivrà la terza semifinale in quattro anni ai Championships e sfiderà ancora una volta Novak Djokovic, che ha vinto una battaglia vera contro il canadese Felix Auger-Aliassime. L'incontro si disputerà venerdì 10 luglio. L'orario d'inizio sarà con ogni probabilità quello delle 14:30. L'altra la semifinale la giocheranno i vincenti degli ultimi due quarti Cobolli-Fery e Fritz-Zverev..

Data e orario della semifinale di Wimbledon con Sinner

La data è stabilita. La semifinale che vedrà Sinner protagonista si giocherà venerdì 10 luglio. L'avversario sarà Novak Djokovic. Una super sfida tra il numero 1 e il numero 5 del tabellone. L'orario non è stato ancora fissato, ma è praticamente certo che Sinner-Djokovic sarà posizionato come primo match in programma, dunque alle ore 14:30.

Dove vedere in TV la semifinale Sinner-Djokovic: niente diretta in chiaro

La terza semifinale di Sinner a Wimbledon si potrà seguire in diretta TV solamente su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Dunque partita solo per abbonati, così anche per lo streaming che sarà visibile agli abbonati di NOW e Sky, questi utilizzando Sky Go. Niente diretta in chiaro né differita. Sky non ha l'obbligo di trasmettere la finale in chiaro.

Chi giocherà la finale del torneo di Wimbledon

La partita più importante della stagione del tennis, cioè la finale del toreo maschile di Wimbledon la giocheranno i vincenti delle due semifinali. Una è già stabilita. La disputeranno Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'altra invece verrà fuori dai quarti Cobolli-Fery e Fritz-Zverev. La finale tutta italiana è possibile. L'incontro è in programma domenica 12 luglio, alle ore 15.

Sinner-Djokovic per la terza volta in semifinale a Wimbledon

Sarà la dodicesima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, Jannik è avanti 6-5 nei confronti diretti, e ne ha vinti cinque degli ultimi sei, perdendo proprio l'ultima in semifinale agli Australian Open, lo scorso gennaio. Sarà questa la terza semifinale a Wimbledon tra i due, il bilancio è di una vittoria per parte. Djokovic vinse in tre set la semifinale del 2023, Sinner seccamente si impose in quella del 2025.