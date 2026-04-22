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Goretzka-Milan, il Diavolo sogna un altro colpo di mercato ‘alla Modric’ per rinforzare il centrocampo

Il Milan punta Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco per aggiungere qualità, forza e leadership alla rosa e al centrocampo di Allegri. Un’operazione in stile Luka Modrić, ma con uno sguardo più proiettato al futuro.
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A cura di Vito Lamorte
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Il Milan sta valutando un profilo di alto livello per rinforzare il centrocampo e ha individuato in Leon Goretzka uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a fine contratto, rappresenta un’opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico che economico.

L’idea del club rossonero richiama un’operazione simile a quella fatta con Luka Modrić: inserire in rosa un giocatore affermato, abituato ai massimi livelli e capace di incidere subito. Tuttavia, rispetto al croato, Goretzka offrirebbe anche una prospettiva più a lungo termine, considerando un’età ancora compatibile con diverse stagioni ad alto rendimento.

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Dal punto di vista tecnico, il tedesco garantirebbe completezza: qualità nel palleggio, forza fisica, capacità di inserirsi senza palla e contributo in zona gol. Potrebbe occupare il ruolo di mezzala, offrendo un’alternativa più naturale rispetto a Youssouf Fofana, che in quella posizione non ha sempre convinto.

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Il Milan sogna Goretzka: il colpo a parametro zero che può cambiare tutto

Oltre all’aspetto tattico, l’eventuale arrivo di Goretzka porterebbe leadership, mentalità vincente e abitudine a competere ai massimi livelli, anche in competizioni come la Champions League.

Proprio questa esperienza internazionale è uno degli elementi che il Milan considera fondamentali, soprattutto in vista dell’obiettivo di tornare stabilmente tra le protagoniste europee.

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In sintesi, non si tratterebbe solo di un colpo “alla Modrić”, ma di un investimento che unisce esperienza immediata e continuità futura, con l’intento di alzare il livello complessivo della squadra sia in campo che nello spogliatoio. La stagione 2025-2026 non è ancora finita ma i club guarda alla prossima annata e il prossimo mercato estivo, considerati anche i Mondiali, si preannuncia molto interessante.

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