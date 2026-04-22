Goretzka-Milan, il Diavolo sogna un altro colpo di mercato ‘alla Modric’ per rinforzare il centrocampo

Il Milan punta Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco per aggiungere qualità, forza e leadership alla rosa e al centrocampo di Allegri. Un’operazione in stile Luka Modrić, ma con uno sguardo più proiettato al futuro.

Il Milan sta valutando un profilo di alto livello per rinforzare il centrocampo e ha individuato in Leon Goretzka uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a fine contratto, rappresenta un’opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico che economico.

L’idea del club rossonero richiama un’operazione simile a quella fatta con Luka Modrić: inserire in rosa un giocatore affermato, abituato ai massimi livelli e capace di incidere subito. Tuttavia, rispetto al croato, Goretzka offrirebbe anche una prospettiva più a lungo termine, considerando un’età ancora compatibile con diverse stagioni ad alto rendimento.

Dal punto di vista tecnico, il tedesco garantirebbe completezza: qualità nel palleggio, forza fisica, capacità di inserirsi senza palla e contributo in zona gol. Potrebbe occupare il ruolo di mezzala, offrendo un’alternativa più naturale rispetto a Youssouf Fofana, che in quella posizione non ha sempre convinto.

Il Milan sogna Goretzka: il colpo a parametro zero che può cambiare tutto

Oltre all’aspetto tattico, l’eventuale arrivo di Goretzka porterebbe leadership, mentalità vincente e abitudine a competere ai massimi livelli, anche in competizioni come la Champions League.

Proprio questa esperienza internazionale è uno degli elementi che il Milan considera fondamentali, soprattutto in vista dell’obiettivo di tornare stabilmente tra le protagoniste europee.

In sintesi, non si tratterebbe solo di un colpo “alla Modrić”, ma di un investimento che unisce esperienza immediata e continuità futura, con l’intento di alzare il livello complessivo della squadra sia in campo che nello spogliatoio. La stagione 2025-2026 non è ancora finita ma i club guarda alla prossima annata e il prossimo mercato estivo, considerati anche i Mondiali, si preannuncia molto interessante.