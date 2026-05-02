Perché Allegri dice che “la qualificazione in Champions sposta il mercato del Milan di 100 milioni”

Allegri alla vigilia di Sassuolo-Milan ha spiegato perché la qualificazione alla prossima Champions League può cambiare il mercato dei rossoneri: tra ricavi UEFA, botteghino e bonus commerciali, l’accesso all’Europa che conta vale decine di milioni e modifica la costruzione della rosa.

La partita contro il Sassuolo non pesa soltanto sulla classifica del Milan. Pesa anche sul mercato, sulla programmazione e sulla possibilità di costruire una rosa più lunga per la prossima stagione. È questo il senso della frase pronunciata da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida del Mapei Stadium, con i rossoneri terzi in Serie A e vicini alla qualificazione alla prossima Champions League, ma non ancora certi aritmeticamente del piazzamento.

Il tecnico lo ha spiegato senza girarci intorno: "Il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato". Una frase forte, ma non casuale. Perché entrare in Champions non significa soltanto partecipare alla competizione più prestigiosa d'Europa. Significa soprattutto garantire al club una base di ricavi molto più solida, tra premi UEFA, quota televisiva, incassi da stadio, bonus degli sponsor e maggiore capacità di investimento.

Quanto vale la qualificazione Champions per il Milan

La stima più prudente parla di almeno 65-70 milioni di euro per il Milan in caso di qualificazione alla prossima Champions. Una cifra composta da più voci: il premio fisso per la partecipazione, la parte legata al ranking e al market pool, gli incassi del botteghino per le partite europee a San Siro e i bonus commerciali previsti dagli accordi con gli sponsor.

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Già nella stagione 2024/2025, pur uscendo ai playoff contro il Feyenoord, il Milan aveva incassato oltre 60 milioni di euro dalla Champions. Ecco perché l'obiettivo indicato da Allegri ha un peso enorme: quei soldi non sono automaticamente un tesoretto da spendere tutto sul mercato, ma cambiano il margine di manovra del club. Permettono di programmare con più sicurezza, sostenere stipendi più pesanti, intervenire su più ruoli e ridurre la necessità di finanziare gli acquisti solo attraverso le cessioni.

Allegri ha legato proprio questo concetto alla costruzione della squadra: "Un conto è avere una competizione, un conto è averne tre. Il numero della rosa andrà allargato". Il riferimento va letto soprattutto in chiave di programmazione: il Milan, anche senza Champions, avrebbe comunque più impegni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, ma la qualificazione alla massima competizione europea cambierebbe il livello delle risorse disponibili e delle esigenze tecniche. Con la Champions League non serve soltanto una rosa numericamente più ampia: servono alternative più affidabili, giocatori pronti per partite di livello più alto e margini economici maggiori per intervenire sul mercato senza dipendere troppo dalle cessioni.

Perché il mercato del Milan dipende dalla Champions

Il Milan ha già iniziato le valutazioni con la dirigenza, ma Allegri ha chiarito che le decisioni vere arriveranno solo dopo la certezza dell'obiettivo. "Tutti bisogna essere allineati sul bene del Milan, del club", ha detto, spiegando che il mercato "non sarà facile" e che le scelte andranno fatte soprattutto per alzare il livello complessivo della rosa.

Il tema non è soltanto il numero delle partite. Anche senza qualificazione alla Champions, infatti, il Milan sarebbe comunque atteso da una stagione con campionato, Coppa Italia ed Europa League. La differenza sta nel peso economico e tecnico della competizione: la Champions League garantisce ricavi molto più alti, aumenta l'attrattività del club sul mercato e obbliga ad avere alternative pronte contro avversari di livello superiore.

In questo scenario rientrano anche i giovani. Allegri ha citato Camarda, Comotto, Gabbia, Bartesaghi e Torriani come parte della base futura del club. La logica è chiara: avere più giocatori formati in casa permette di liberare risorse per acquistare profili più esperti dall'esterno.

Per questo la frase sui 100 milioni racconta molto di più di una singola previsione di spesa. È la fotografia della distanza tra due Milan possibili: uno costretto a muoversi con più cautela, pur disputando comunque una coppa europea, e uno qualificato in Champions, in grado di programmare il mercato con ricavi più solidi, maggiore appeal e margini più ampi sugli investimenti.