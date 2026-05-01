Allegri incontra il Milan per parlare di mercato: tre ore per programmare la nuova stagione

Nella sede del club Allegri ha parlato con il Milan per pianificare la prossima stagione insieme: nell’incontro durato tre ore si è parlato anche di mercato.

Massimiliano Allegri e il Milan avanti insieme anche nella prossima stagione. La Nazionale non rappresenta una distrazione al momento per l'allenatore che è pienamente concentrato sul progetto rossonero e già pronto a pianificare le tappe future: nel pomeriggio di ieri nella sede del club ha incontrato i vertici della società per discutere i passi successivi da compiere per continuare il processo di crescita.

Il summit è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport che chiarisce tutti i dubbi sul suo futuro. L'incontro è durato tre ore, dalle quattro alle sette di sera, ed è stato fondamentale per stabilire la programmazione futura. Probabilmente si è parlato di mercato tra le altre cose, anche se si attende la fine della stagione per capire il posizionamento in classifica per fare ragionamenti più approfonditi.

Allegri programma il suo futuro al Milan

Il summit tra Allegri e il Milan

Il primo passo è stato mosso e adesso non resta che definire la strategia con la quale muoversi nella prossima stagione. Allegri è stato accolto in sede dal Milan per un incontro forse decisivo sul suo futuro. L'obiettivo condiviso è quello di qualificarsi alla prossima Champions League per poi ripartire insieme con un programma preciso che comprende anche vincere qualche trofeo, se possibile. L'allenatore ha chiesto di rinforzare la rosa e anche i rossoneri sono d'accordo con lui e gli metteranno a disposizione risorse per il mercato.

Le distrazioni dell'ultimo periodo, come Real Madrid o la panchina della Nazionale, sembrano assolutamente dissolte: l'intento è quello di proseguire in questo cammino insieme e Allegri verrà accontentato il più possibile anche dalla società. Voci interne dicono che in realtà non si sia parlato di mercato, ma solo di gestione quotidiana per le prossime partite che saranno fondamentali per blindare il posto in Champions e dettare anche la linea futura.