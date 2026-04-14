Antonio Cassano: “Gasperini al Milan al posto di Allegri, notizie positive da ambo le parti”

Qualcosa si muove già sulle panchine dei top club di Serie A per la prossima stagione. È Antonio Cassano a dare per primo la clamorosa notizia del possibile avvicendamento alla guida del Milan: via Massimiliano Allegri, dentro Gian Piero Gasperini, che lascerebbe la Roma alla luce dei dissidi insanabili con Claudio Ranieri, consigliere personale dei Friedkin.

Cassano: "Il Milan non è contento di Allegri"

Il 43enne barese ne parla a ‘Viva el Futbol', facendo capire anche da chi ha saputo cosa sta succedendo dietro le quinte: "Che Gasperini è scontento e che se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri – attacca Cassano, riferendosi al recente botta e risposta tra l'attuale allenatore giallorosso (contratto in scadenza nel 2028) e il suo predecessore, oggi dirigente della Roma – E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri".

Massimiliano Allegri viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite col Milan

"E come dargli torto – continua Cassano, la cui opinione su Allegri è sempre la medesima, ovvero di un tecnico preistorico – Vuole partire da una prospettiva di calcio futuristico, di qualità. Il Milan deve stare lì, ma non solo a vincere i trofei, ma come li vince, come idea di gioco, perché il Milan per 20 anni di Berlusconi è stata la squadra al mondo che giocava meglio di tutti e loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Però è uno che o tu lo fai ripartire, come dovevano fare a Roma, in una certa maniera oppure…".

"Dal Milan qualcosa già si è mosso con Gasperini"

Cassano svela che qualche contatto tra le parti già c'è stato: "Sarei felicissimo, io voglio vedere il Milan di un certo livello, di un certo tipo, Gasperini sarebbe l'ideale. E mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all'orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall'altra del Milan. Gasperini potrebbe eventualmente essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo".

Claudio Ranieri con Gian Piero Gasperini, separati in casa alla Roma

"Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che si andrà, perché se poi Ranieri va fuori, lui rimane lì. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno a fianco a Gasperini gli è arrivato per dire: ‘Ma eventualmente ci potrebbe essere l'opportunità' – spiega Cassano, dando conto di quella che dovrebbe essere la sua fonte, ovvero persone vicine al tecnico piemontese – Ci sono sia da una parte che dall'altra, sia dalla parte Gasperini, sia dalla parte Milan, aperture di un qualcosa che potrebbe andare a buon fine o meno. Però da una parte e dall'altra hanno dato notizie positive".