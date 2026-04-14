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Antonio Cassano: “Gasperini al Milan al posto di Allegri, notizie positive da ambo le parti”

Antonio Cassano ha saputo qualcosa sul possibile avvicendamento sulla panchina del Milan tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Qualcosa si muove già sulle panchine dei top club di Serie A per la prossima stagione. È Antonio Cassano a dare per primo la clamorosa notizia del possibile avvicendamento alla guida del Milan: via Massimiliano Allegri, dentro Gian Piero Gasperini, che lascerebbe la Roma alla luce dei dissidi insanabili con Claudio Ranieri, consigliere personale dei Friedkin.

Cassano: "Il Milan non è contento di Allegri"

Il 43enne barese ne parla a ‘Viva el Futbol', facendo capire anche da chi ha saputo cosa sta succedendo dietro le quinte: "Che Gasperini è scontento e che se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri – attacca Cassano, riferendosi al recente botta e risposta tra l'attuale allenatore giallorosso (contratto in scadenza nel 2028) e il suo predecessore, oggi dirigente della Roma – E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri".

Massimiliano Allegri viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite col Milan
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"E come dargli torto – continua Cassano, la cui opinione su Allegri è sempre la medesima, ovvero di un tecnico preistorico – Vuole partire da una prospettiva di calcio futuristico, di qualità. Il Milan deve stare lì, ma non solo a vincere i trofei, ma come li vince, come idea di gioco, perché il Milan per 20 anni di Berlusconi è stata la squadra al mondo che giocava meglio di tutti e loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Però è uno che o tu lo fai ripartire, come dovevano fare a Roma, in una certa maniera oppure…".

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"Dal Milan qualcosa già si è mosso con Gasperini"

Cassano svela che qualche contatto tra le parti già c'è stato: "Sarei felicissimo, io voglio vedere il Milan di un certo livello, di un certo tipo, Gasperini sarebbe l'ideale. E mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all'orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall'altra del Milan. Gasperini potrebbe eventualmente essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo".

Claudio Ranieri con Gian Piero Gasperini, separati in casa alla Roma
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"Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che si andrà, perché se poi Ranieri va fuori, lui rimane lì. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno a fianco a Gasperini gli è arrivato per dire: ‘Ma eventualmente ci potrebbe essere l'opportunità' – spiega Cassano, dando conto di quella che dovrebbe essere la sua fonte, ovvero persone vicine al tecnico piemontese Ci sono sia da una parte che dall'altra, sia dalla parte Gasperini, sia dalla parte Milan, aperture di un qualcosa che potrebbe andare a buon fine o meno. Però da una parte e dall'altra hanno dato notizie positive".

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