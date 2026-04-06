Allegri tira fuori in Milan dalla corsa Scudetto: “Credo che ormai abbiamo dato”

Allegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: “Credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio e c’è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta”.

Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: "Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta".

Il tecnico del Milan ha analizzato ai microfoni di DAZN la partita persa in casa dei campioni d'Italia in carica: "È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta".

L'allenatore rossonero ha parlato delle difficoltà della sua squadra nel corso del match: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. Dobbiamo restare tranquilli perché abbiamo ancora delle partite per ottenere quello che vogliamo".

Allegri: "Fullkrug e Nkunku hanno fatto una buona partita"

Massimiliano Allegri ha spiegato anche la scelta di schierare Fullkrug e Nkunku titolari: "Secondo me hanno fatto una buona partita. Nkunku ha lavorato molto bene per la squadra, anche tecnicamente. Ha avuto un'occasione in cui doveva fare gol, doveva prendere la porta. È stato bravo, come è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni, dove noi abbiamo peccato, però tutta la squadra ho fatto una buona partita".

Sulla possibilità di vedere dall'inizio di partita il 4-3-3, Allegri ha risposto così: “È una soluzione che possiamo vedere dla primo minuto ma dipende dalla condizione. Pulisic torna dalla Nazionale ed è stanco. Leao è stato 12 giorni fermo e quindi partire con i tre davanti potevamo farlo magari prima, però ho preferito portarla un po’ avanti così. Purtroppo Rafa quest’anno è partito molto bene poi ha avuto degli infortuni”.