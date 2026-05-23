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Giro d’Italia LIVE, oggi la 14° tappa Aosta-Pila: si parte alle 13:05, il percorso è di 133 km

In diretta il Giro d’Italia, oggi la 14ª tappa da Aosta a Pila: si parte alle ore 13:05, arrivo previsto alle 17:00. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso.

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23 Maggio 2026, 8:30
A cura di Alessio Morra
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La 14° tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, sabato 23, si parte da Aosta alle ore 13:05. Orario di arrivo alle 17. Tappa importante che prevede ben cinque GPM, tre di categoria 1, compreso quello del traguardo, con un finale faticosissimo con un arrivo a 1793 metri. Eulalio è ancora in maglia rosa.

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Giro d'Italia 2026
09:30

La classifica generale dopo la 13° tappa

  1. Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) 48:10:38
  2. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 0:33
  3. Arensman Thymen (Netcompany INEOS) 2:03
  4. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) 2:30
  5. O’Connor (Ben Team Jayco AlUla) 2:50
  6. Hindley Jai (Red Bull BORA hansgrohe) 3:12
  7. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) 3:34
  8. Gee Derek (Lidl Trek) 3:40
  9. Pellizzari Giulio (Red Bull BORA hansgrohe) 3:42
  10. Chris Harper (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) 4:15
A cura di Alessio Morra
09:00

Dove vedere la 14° tappa in tv e streaming

La Rai come sempre trasmetterà integralmente la tappa. La Aosta-Pila si potrà seguire inizialmente su RaiSport HD, poi dalle 14 sarà Rai 2 il canale ‘rosa' con tappa e Processo alla Tappa. Eurosport manderà in onda altrettanto integralmente la tappa. Streaming gratis con RaiPlay.

A cura di Alessio Morra
08:30

14ª tappa del Giro d'Italia: da Aosta a Pila

Tappa di 133 chilometri, che potranno non sembrare molti a quelli che seguono poco ma che in realtà saranno tanti e durissimi per i corridori che partiranno da Aosta e arriveranno a Pila, cinque addirittura i Gran Premi della Montagna, con un finale ostico e con una pendenza elevatissima.

A cura di Alessio Morra
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