La Juventus pronta a fare un mercato da Champions: dopo Alisson nel mirino di Spalletti c’è Kim

La Juventus è salita al quarto posto. Qualificandosi per la Champions League potrebbe fare un mercato di lusso. Spalletti sarebbe lieto di riavere Alisson e Kim.

A sei giornate dalla fine del campionato, la Juventus è salita al quarto posto. L'obiettivo minimo stagionale. Il posto in Champions, che significa tanto pure a livello economico. Quello per il quale era stato ingaggiato Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sta galoppando e forte del rinnovo contrattuale fino al 2028 mentre carica i suoi calciatori per il finale di stagione sta delineando già la Juve che verrà. Allenatore esperto ha capito velocemente dove agire sul mercato e tra gli obiettivi dei bianconeri ci sono alcuni fedelissimi dell'ex selezionatore dell'Italia.

Alisson dal Liverpool alla Juventus

Un rinforzo importante per ogni reparto. Il resto si vedrà. Da tempo Comolli, Modesto, Ottolini e Chiellini stanno navigando sotto traccia per rinforzare la Juventus. Il nuovo portiere potrebbe essere Alisson, estremo difensore brasiliano, che il Liverpool non giudica incedibile. Contatti importanti con la proposta di un triennale per il portiere che Spalletti ha conosciuto bene ai tempi della Roma.

Il portiere brasiliano sembra prossimo alla firma di un triennale con la Juventus.

La Juve punta Kim, l'ex difensore del Napoli

Si parla tanto anche di Lorenzo Pellegrini, che non è un mistero possa lasciare i giallorossi in estate, altro calciatore che Spalletti ha svezzato. E caldissimo è pure il nome di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco che nell'anno dello Scudetto del Napoli spallettiano era stato formidabile. In Germania non ha mai fatto cose clamorose, e ormai è la riserva di Tah e Upamecano.

Ha un contratto fino al 2028, ma dopo i Mondiali cambierà aria. La sua stima nei confronti di Spalletti è tanta e l'idea di ritrovare lui e la Serie A non gli dispiace nemmeno un po'. Il problema è il conquibus. Il Bayern pretende 40 milioni di uro, lui ne guadagna 8 a stagione. Ma secondo quanto scrive Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, la trattativa è iniziata e proseguirà, cercando la concretizzazione.

Ederson il sogno per il centrocampo

Per il centrocampo l'obiettivo primario è rappresentato da Ederson, brasiliano dell'Atalanta che pretende una cifra importante e che piace tanto pure all'Atletico Madrid. Poi verrà sistemato pure l'attacco, che vedrà ancora Vlahovic in bianconero. Il serbo è a un passo dal prolungamento.