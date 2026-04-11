Allegri dopo la disfatta del Milan: “Fischi giusti, ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi”

Dopo la pesante sconfitta casalinga con l’Udinese, Max Allegri invita tutto l’ambiente del Milan a non perdere la testa in questo momento difficile: “Bisogna tornare a essere ordinati, lucidi, perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions. Ma dobbiamo capire che è a rischio”.

Un Milan senza capo né coda non dà ragione al cambio di modulo di Max Allegri, passato – come anticipato alla vigilia – dall'abituale 3-5-2 a un 4-3-3 peraltro con un tridente offensivo atipico e ‘leggero', con Leao centravanti e schierati ai suoi lati Saelemaekers (che poi ha chiuso da terzino) e Pulisic. Una Udinese messa in campo in maniera perfetta da Runjaic e cinica il giusto ha maramaldeggiato 3-0 al Meazza, facendo calare la notte sui rossoneri, che ora vedono la qualificazione alla Champions non più così sicura.

Allegri invita alla calma dopo la pesante sconfitta del Milan con l'Udinese

Nel dopo partita, Allegri si presenta molto calmo ai microfoni di DAZN, invitando a non buttare all'aria tutto quello che è stato fatto finora, un cammino che ha comunque portato il Milan al terzo posto, dunque ancora in zona Champions e col destino ancora nelle proprie mani. Pur ammettendo che "è giusto che ci abbiano fischiato", il tecnico rossonero chiede a squadra e ambiente di "non lasciarsi travolgere dagli eventi".

"Il cambio di modulo non c'entra assolutamente niente – sgombra subito il campo Allegri, quando gli si chiede se abbia inciso sulla sconfitta odierna – Sicuramente è un momento no della squadra, perché abbiamo perso 3 delle ultime 4 partite, ma soprattutto nel girone di ritorno per ben 4 volte non abbiamo segnato e non va bene. Oggi abbiamo avuto delle situazioni buone per far gol, non le abbiamo sfruttate, poi abbiamo difeso in maniera disordinata. Eravamo troppo frettolosi, bisogna tornare a essere ordinati, lucidi, perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions".

Max Allegri abbraccia Leao al momento del cambio nel finale di Milan–Udinese

Quanto a Leao, subissato di fischi più degli altri al momento del cambio nel secondo tempo con Loftus-Cheek, Allegri prova a difenderlo d'ufficio: "Rafa oggi nel primo tempo ha avuto due occasioni importanti da centravanti, nel secondo tempo da esterno diciamo… Poi quando gli spazi sono stretti, è difficile soprattutto saltare l'uomo, perché lo raddoppiano, lo conoscono… ma direi che non è questione di Rafa o di un altro, è questione di fare delle prestazioni diverse, con più pazienza nella fase difensiva. Sono sicuro che i ragazzi reagiranno, che reagiremo tutti, e questa sconfitta ci fa capire che veramente il posto Champions è a rischio".