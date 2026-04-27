Costacurta: “Mia madre ebbe un problema, Berlusconi mi chiamò il giorno dopo: Verrà un aereo per Zurigo”

Tutti coloro che hanno fatto parte del grande Milan di Silvio Berlusconi hanno detto più volte la stessa cosa: in quello squadrone che ha segnato un'epoca del calcio italiano e mondiale, i calciatori dovevano preoccuparsi solo di una cosa, rendere al massimo in allenamento e in partita. Tutte le altre cose, ma davvero tutte, dalla casa all'arredamento, dalle bollette all'automobile, erano risolte in tempi rapidissimi dal club di Via Turati (all'epoca), lasciando spesso a bocca aperta gli stessi giocatori. E quando c'erano esigenze improvvise di una certa importanza, si muoveva in prima persona lo stesso Berlusconi, pur impegnatissimo nella sua attività politica e imprenditoriale. È quello che accadde una volta ad Alessandro Costacurta, uno dei pilastri più fedeli di quel Milan, quando sua madre ebbe un problema di salute di una certa gravità.

Il fresco 60enne Billy (li ha compiuti venerdì scorso) ne parla al podcast ‘Spazio Penombre', spiegando che "in quel periodo tu dovevi pensare alla squadra e a fare l'amore, lo dico veramente in modo innocente, non avevi altri pensieri".

Billy Costacurta nel 2011 in occasione del 25simo anniversario della presidenza di Silvio Berlusconi al Milan

Billy Costacurta racconta la telefonata immediata di Silvio Berlusconi per aiutarlo con sua madre malata

Costacurta, cresciuto nelle giovanili del Milan e poi per 20 anni in prima squadra (dal 1987 al 2007), prova a far capire cosa voleva dire far parte di quella ‘famiglia' dai colori rossoneri: "Faccio un esempio, mia madre a un certo punto nel 1989 ha un grosso problema. Berlusconi il giorno dopo mi chiama: ‘Guarda che verrà un aereo, la porterà a Zurigo'. Io non mi sono neanche dovuto preoccupare della salute di mia madre, perché dovevo pensare al Milan e basta. Cioè questo era anche il fatto di appartenere a quella società, che tu non dovevi pensare a niente".

"Le persone che arrivavano da fuori non dovevano neanche preoccuparsi di cercare la casa – continua l'ex difensore dell'Italia – perché il Milan ti dava una lista di immobili che andava dai 12 ai 15, dovevi soltanto sceglierla. Cioè, questo per farvi capire che noi avevamo un solo impegno, in campo".

Costacurta nel 2010 assieme all’attuale moglie, Martina Colombari, sposata nel 2004: stanno assieme dal 1996

L'ex calciatore del Milan ricorda le feste a casa dell'interista Nicola Berti: "Le organizzavamo noi, così davano la colpa a lui"

Costacurta non nasconde di essersi goduto più che poteva i suoi primi anni di fama ‘da calciatore', quando ancora non era sposato (una prima volta con Floriana Lainati nel 1994 e poi con l'attuale moglie Martina Colombari nel 2004), in una Milano che dipinge meravigliosa con gli occhi della sua giovinezza: "Vi assicuro che negli anni '80 a Milano c'erano tante belle ragazze da corteggiare. Quello comunque aveva una parte importante, perché ero giovane. Le feste che Berti organizzava? Così davano la colpa a lui, ma eravamo noi che le organizzavamo… sempre a casa sua, perché Nicola aveva questa casa bellissima, poi in una posizione fantastica… insomma a un certo punto, quando avevi bisogno anche del romanticismo, questa terrazza sul Duomo era molto convincente. Adesso io sto facendo un po' il pirla, ma in realtà in quel periodo tu dovevi pensare alla squadra e a fare l'amore, un po' la canzone di Olly…".