Il video di Ibrahimovic in palestra nel pieno del caos Milan, tifosi furiosi: “Morning routines”

Zlatan Ibrahimovic pubblica un suo video su Instagram e scatena la rabbia dei tifosi del Milan: succede tutto nel pieno del caos societario e di squadra.

La rivoluzione voluta da Gerry Cardinale nel Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri ha scatenato la rabbia dei tifosi del Diavolo. Non tanto per l'esonero di Massimiliano Allegri o il licenziamento di Igli Tare e Moncada, quanto per la gestione attuale della ricostruzione del club. Al momento infatti, col mercato in fermento e una squadra da ricostruire anche dal punto di vista psicologico e di motivazione vista anche la dichiarazione pubblica di Leao di lasciare il Milan, non è ancora chiaro quale sia la direzione presa dai rossoneri per la prossima stagione.

Colloqui da una parte e dall'altra del mondo che però al momento non stanno portando a nulla di concreto. E per questo negli ultimi giorni i tifosi del Milan hanno perso la pazienza. In città sono apparsi alcuni manifesti contro Cardinale e anche Zlatan Ibrahimovic, unico superstite del licenziamento di massa voluto dalla proprietà rossonera, ma bersagliato lo stesso dal pubblico. Ebbene lo svedese, che sui social ultimamente è apparso spesso con filmati collegati ai suoi sponsor, in questo caso ha pubblicato un video in cui si ritrae in palestra nel bel mezzo di una dura sessione d'allenamento. I tifosi non hanno perso occasione per insultarlo.

Mentre le immagini di Zlatan in palestra si susseguono nel corso della clip, ecco che diversi utenti hanno approfittato per sfogare tutta la propria frustrazione per via di questa situazione di incertezza attuale. "Invece di pubblicare questo, pensa al Milan, vuoi comandare e non fai nulla – scrive qualcuno mentre altri tornano a sottolineare ciò che c'è scritto in quei manifesti apparsi in questi giorni –. Liberate il Milan". Insomma, la scelta di Ibra – il quale ha scritto a corredo del suo video un semplice "morning routines" – non è stata apprezzata.

Da qualcuno è stata vista quasi come un gesto irrispettoso nei confronti del Milan visto il momento delicatissimo, forse fra i più incerti della gloriosa storia rossonera: "Mai vista nel milan una situazione simile. Andatevene tu e Cardinale" evidenzia a qualcuno a proposito della situazione ambientale attuale. Insomma, anche Ibrahimovic ormai è finito nella bufera. Pur non avendo un incarico da dirigente operativo tradizionale, lo svedese è stato percepito come uno degli uomini simbolo del progetto RedBird in questo momento non ritenuto all'altezza.