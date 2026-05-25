Milan, chi è Andoni Iraola: il “discepolo” di Bielsa che ha portato il Bournemouth in Europa

Dopo aver azzerato i vertici e licenziato Massimiliano Allegri, il Milan ha preso contatto con l’allenatore che ha sorpreso in Premier League con il suo calcio offensivo.

Dall'altro capo del filo c'è Andoni Iraola. Il Milan ha pensato (anche) a lui per rifondare la squadra che ha fallito la qualificazione in Champions e adesso ha bisogno di ripartire da zero. Massimiliano Allegri (esonerato ufficialmente nel lungo comunicato che ha annunciato anche il taglio di Tare, Furlani e Moncada) fa parte del passato, il futuro è tutto da costruire ma un primo passo in queste ore è stato fatto sondando la disponibilità dell'allenatore basco: è uno dei più richiesti in Europa per il suo stile di gioco moderno, ad alta intensità e pressing aggressivo. Un ribaltone totale (anche in questo caso) della narrazione calcistica che c'è stata finora in rossonero, affidarla al tecnico che ha trascinato una "medio-piccola" realtà della Premier League come il Bournemouth in Europa League non sembra un azzardo.

L'impresa col Bournemouth: 6° in Premier League e in Europa League

Come sempre a parlare è il campo. E il campo racconta un dato incontrovertibile: Iraola ha trasformato una formazione abituata a guardarsi le spalle dai pericoli della retrocessione in una realtà solida di metà-alta classifica, fino a ottenere un piazzamento storico nel campionato inglese. Nel corredo accessorio ci sono un sesto posto a -3 dal Liverpool, vittorie contro top club come Manchester City, Arsenal e Newcastle, qualificazione in Coppa che sono arrivati nonostante cessioni importanti (Zabarnyi nell'estate scorsa, Semenyo addirittura a gennaio). Il tecnico basco, però, non è nuovo a exploit del genere: ha lasciato ricordi positivi anche in Spagna, da allenatore del Rayo Vallecano che portò nella massima serie iberica e riuscì a ottenere la salvezza al netto di una rosa allestita con investimenti molto contenuti e senza rinunciare al suo stile di gioco.

Stile di gioco e tattica: l'influenza di Bielsa

Iraola ha avuto un buon maestro: Marcelo Bielsa che è stato suo allenatore. E dal tecnico argentino ha ereditato una visione del gioco, una mentalità e un modo di stare in campo che rappresentano un segnale di rottura netto rispetto al recente passato del Milan. Il basco predilige un calcio aggressivo, verticale e ad alta intensità che propone attraverso un gioco diretto e rapido, tanti recuperi in zona attacco, velocità nelle azioni. Poi ha una qualità he lo rende ideale: è considerato uno dei migliori "overperformer" con rose limitate: squadre divertenti, coraggiose, difficili da affrontare, con le quali è capaci di spingersi ben oltre le aspettative.

Perché al Milan? Il suo profilo moderno, capacità di costruire progetti vincenti con risorse non illimitate e stile offensivo-aggressivo si sposa bene con le ambizioni rossonere di tornare competitivi in Europa.