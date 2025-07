Chi è Neil El Aynaoui, il primo colpo di mercato della Roma è figlio di un famoso tennista

La Roma sta per piazzare il primo colpo di mercato: è in arrivo dal Lens il centrocampista Neil El Aynaoui per 23 milioni di euro più bonus. Il papà è stato un eccellente tennista.

Coloro che seguono da tempo calcio e tennis, molto probabilmente, quando hanno letto che la Roma stava seguendo El Aynaoui avranno pensato al tennista che tra gli anni '90 e i primi anni 2000 è stato un protagonista del circuito ATP, pensando forse a un caso di omonimia. La Roma ha praticamente chiuso la trattativa per Neil El Aynaoui, forte centrocampista del Lens che si dà il caso essere il figlio di quel tennista, che giocò una delle partite più memorabili nella storia degli Australian Open.

La Roma ha chiuso la trattativa di mercato per Neil El Aynaoui

Duttile è la parola giusta per El Aynaoui, che tecnicamente è un centrocampista che può fare anche il difensore. Ma che in realtà per molti somiglia a Pasalic. Lo scorso anno con il Lens realizzò 8 gol. Un giocatore completo, che arriverà per 23 milioni di euro (più 2 di bonus) e firmerà un contratto quinquennale. Sarà il primo colpo della Roma, che poi cercherà di stringere per il colombiano Rios del Palmeiras. Due calciatori con le caratteristiche ideale per Gasperini.

La Roma segue sul mercato anche il colombiano Ricardo Rios del Palmeiras.

Papà El Aynaoui è stato un tennista: numero 14 della classifica ATP

Marocchino con cittadinanza francese El Aynaoui, che è figlio d'arte, ma non di calciatore. Perché il papà Younes è stato un tennista di grido, arrivò fino al numero 14 della classifica ATP (nel 2003). El Aynaoui ha vinto 5 titoli (quattro sulla terra rossa) e disputato 16 finali nel circuito maggiore. Quattro volte ai quarti di uno Slam, viene ricordato per aver giocato una partita storica agli Australian Open del 2003, quando perse 21-19 al quinto set con Andy Roddick e terminata nel cuore della notte di Melbourne. Una partita da record.

Il mercato della Roma: nel mirino Rios, Wesley e Ghilardi

Rumors di mercato piuttosto forti per il club giallorosso che sta seguendo da tempo l'esterno brasiliano Wesley e il centrocampista colombiano del Palmeiras Rios, lui solo omonimo di un tennista (Marcelo, cileno, che è stato numero 1 del mondo). L'uomo mercato Massara starebbe trattando con il Verona per il giovane difensore Ghilardi.