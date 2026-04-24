La rottura insanabile tra Ranieri e Gasperini: le lamentele continue del tecnico a Trigoria

Ormai era chiaro che alla Roma ne doveva rimanere uno solo e così è stato: nelle prossime ore sarà annunciata la rescissione consensuale del contratto tra Claudio Ranieri e il club giallorosso (o le sue dimissioni, ma la sostanza non cambia), mettendo dunque la parola fine dopo neanche un anno al ruolo dirigenziale del testaccino come consigliere personale dei Friedkin. Chi resta in sella, a questo punto ben saldo e col progetto che sarà fondato su di lui, è l'attuale tecnico Gian Piero Gasperini, al quale si vuole spianare la strada in primis per cercare di chiudere la stagione al meglio, magari riuscendo a colmare i cinque punti che separano la Roma dal quarto posto che vale la Champions e che è attualmente occupato dalla Juventus.

L'addio di Ranieri è la logica conseguenza della rottura consumatasi pubblicamente – davanti ai microfoni, evidentemente per scelta dello stesso ex allenatore giallorosso – prima della partita col Pisa, quando ‘Sor Claudio' aveva rotto il suo silenzio per precisare che Gasperini non era stata la prima scelta in estate (anzi, non era stata proprio una sua scelta, ma della società) e replicare alle lamentele del tecnico piemontese sul mercato.

I comportamenti quotidiani di Gasperini a Trigoria riferiti a Ranieri

Già, le lamentele. Continue, sfiancanti, su qualsiasi cosa. Secondo quanto svela ‘Repubblica', certi comportamenti dell'ex allenatore dell'Atalanta erano una costante al centro sportivo della Roma e venivano riferiti puntualmente a Ranieri. Cose come "ha detto a quel giocatore che non è all'altezza, un altro calciatore è uscito da Trigoria piangendo, oggi ha detto parolacce, ieri ha dato del lei a quel dirigente che non gli piace, ieri non lo ha fatto salire sul pullman, lo chiama davanti a tutti con un soprannome ignobile".

Ranieri e Gasperini lo scorso novembre: le cose alla Roma andavano ancora bene

Si è arrivati a un punto in cui Ranieri ha percepito tutto questo come un debordare in spazi che andavano oltre la sfera tecnica, qualcosa inaccettabile per la sua autorevolezza e per il suo essere tuttora un punto di riferimento molto forte all'interno del club inteso nel suo insieme. Con queste premesse, i tentativi fatti dalla proprietà per ricucire lo strappo sono stati inutili e si è arrivati alla decisione di sacrificare il senior advisor.

Anche Massara via dalla Roma, in arrivo Giuntoli

L'uscita di scena del 74enne romano (per il quale si potrebbe aprire la strada in FIGC per dare una mano alla ricostruzione dell'Italia) sarà solo una parte della rivoluzione che si annuncia imminente a Trigoria: andranno via anche il direttore sportivo Massara, che era stato scelto da Ranieri come successore di Ghisolfi, e pure lo staff medico, altro motivo di attriti sul tema del recupero degli infortunati.

Il nome che circola in entrata come nuovo DS è quello di Cristiano Giuntoli. Sull'allenatore della Roma nella prossima stagione nessun dubbio: Gian Piero Gasperini ha vinto la guerra della Capitale.