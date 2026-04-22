Gasperini detta le condizioni per restare alla Roma tra mercato e staff: la palla passa ai Friedkin

Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma resta in bilico. Il pareggio contro l’Atalanta, unito ai successi di Milan e Juventus, ha complicato la rincorsa alla Champions League, ma a Trigoria il tema centrale riguarda soprattutto gli equilibri interni, sempre più fragili, in particolare il rapporto con Claudio Ranieri.

Dopo settimane di tensioni e dichiarazioni a distanza, il tecnico ha lasciato intendere che ogni valutazione sul futuro sarà rimandata al termine della stagione. Tuttavia, l’ipotesi di una separazione estiva è concreta, soprattutto se non verranno soddisfatte alcune richieste ritenute imprescindibili.

Gasperini ha tracciato una linea chiara per proseguire il progetto nella Capitale. In primo luogo, pretende garanzie economiche sul mercato: un budget significativo, indipendentemente dalla qualificazione europea, per costruire una squadra competitiva. In secondo luogo, vorrebbe lavorare con un nuovo direttore sportivo, al posto di Ricky Massara, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci.

Le condizioni di Gasperini per restare alla Roma

Altro punto cruciale è la totale rottura dei rapporti professionali con Ranieri, oggi senior advisor della proprietà The Friedkin Group. Una richiesta delicata, considerando il peso storico dell’ex allenatore all’interno dell’ambiente giallorosso.

Infine, Gasperini chiede ‘pieni poteri' tecnici: autonomia nelle scelte, dallo staff medico a quello operativo, e una struttura più snella, in linea con il modello già sperimentato con successo a Bergamo. L’obiettivo è evitare le frizioni interne che hanno segnato la stagione.

La decisione finale dipenderà dal confronto con la proprietà, chiamata a scegliere se assecondare queste condizioni e aprire un nuovo ciclo o valutare un cambio in panchina. Nel frattempo, l’allenatore resta concentrato sulle ultime partite, ma il suo futuro a Roma è tutt’altro che scontato.