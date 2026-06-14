L’ex Comenencia nella storia dei Mondiali col gol in Curaçao-Germania: la Juve esulta per la clausola

Livano Shyron Liomar Comenencia, ex difensore della Juventus Next Gen, entra nella storia dei Mondiali firmando il primo gol di Curaçao contro la Germania.

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Livano Shyron Liomar Comenencia è riuscito a scrivere il suo nome nella storia del calcio. Questo ragazzo 22enne con un passato italiano nella Juventus, ha segnato il primo storico gol per la nazionale di Curaçao ai Mondiali di calcio poi travolta dalla Germania. Una gioia enorme per questo ragazzo classe 2004 che dopo tutta la trafila nelle Giovanili dell'Olanda ha deciso di giocare per la rappresentativa del Paese dei suoi genitori. E chissà che un domani questo ragazzo che milita oggi nello Zurigo non torni magari a giocare in Italia.

Comenencia segna il primo gol della storia di Curaçao ai Mondiali

Quando il risultato era di 1-0 per la Germania ecco la chance per Curaçao, con Comenencia a guidare il contropiede. Dopo il tentativo di assist in profondità per un compagno, il pallone gli è tornato sui piedi e Livano non ci ha pensato su due volte. Conclusione di prima intenzione da fuori, forse leggermente deviata, traiettoria velenosa e gol per far esplodere di gioia un intero Paese. Una rete inaspettata soprattutto alla luce del blasone dell'avversaria, che ha fatto nuovamente commuovere il ct Advocaat. Una rete che potrebbe dare una spinta alla carriera di Comenencia che aveva avuto già una grande chance approdando alla Juventus.

Il passato alla Juventus di Comenencia

Il classe 2004 infatti dopo essere cresciuto nel PSV, nel 2023 si è trasferito a Torino per una cifra di poco inferiore ai 500mila euro. Una chance importante per fare il salto di qualità per questo roccioso giocatore capace di giocare sia come mediano che come esterno. In bianconero Comenencia è stato aggregato alla Next Gen con la possibilità anche qualche volta di allenarsi con la prima squadra di Massimiliano Allegri. Nello scorso agosto poi la cessione allo Zurigo per 400mila euro. La società torinese però ha voluto disporre ancora dell'opportunità di guadagnare ancora dal calciatore, con una percentuale sulla futura rivendita e una clausola di recompra. La Juve dunque può continuare a sorridere perché il valore del calciatore può aumentare in una vetrina di questo prestigio.

La gioia di Comenencia dopo il gol alla Germania

Il racconto dell'esperienza in bianconero

In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport il ragazzo di Curaçao ha parlato di come l'esperienza alla Juventus in Serie C lo abbia formato: "Appena ho messo piede in Italia mi hanno subito parlato di tattica e difesa. Venivo dalle giovanili del PSV ed era tutto un altro mondo". Un'occasione per confrontarsi con giocatori importanti come Yildiz ("Dribbling, estro, fantasia. Uno dei migliori giocatori del Mondiale") o Muharemovic che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino ("Un leader che in spogliatoio si trasforma: scherzi, risate, pacche sulla schiena fortissime. Un difensore top che merita una grande squadra"). Memorabile poi il rapporto con Allegri: "Gli piacevo. In prima squadra fu dura, eh. I primi allenamenti non toccai un pallone". Come mai l'addio alla formazione italiana? Una scelta legata alla sua voglia di giocare: "Volevo giocare da protagonista in un campionato di primo livello. Mi volevano anche in Serie B".



