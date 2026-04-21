Cosa è successo tra Ranieri e Gasperini, da Roma-Pisa in avanti, per arrivare a non parlarsi più

Tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non c'è stato un litigio qualunque, né una normale divergenza di vedute da fine stagione. In meno di dieci giorni, dentro la Roma, una tensione che covava da tempo è esplosa in pubblico e si è trasformata in una rottura sempre più evidente, fino al gelo registrato di nuovo a Trigoria nelle ultime ore.

Per capire davvero cosa è successo tra Ranieri e Gasperini bisogna seguire la vicenda tappa dopo tappa, dalla frattura esplosa alla vigilia di Roma-Pisa fino all'ultima fase da separati in casa. Perché dentro questa storia non ci sono solo dichiarazioni pesanti, ma anche un chiarimento mai arrivato, una convivenza diventata impossibile e due idee diverse su come gestire la Roma.

La frattura esplode prima di Roma-Pisa

Il primo momento chiave arriva il 10 aprile, nelle ore che precedono Roma-Pisa. È lì che l'advisor risponde pubblicamente alle critiche dell'allenatore sulla costruzione della rosa e lo fa con toni che cambiano subito il livello dello scontro. Non si limita infatti a difendere il lavoro del club sul mercato della Roma, Ranieri rivendica il proprio ruolo accanto alla proprietà e attacca frontalmente il tecnico rivelando che non era la prima scelta della società capitolina.

L'uomo che rappresenta la proprietà spiega difatti che erano stati valutati anche altri allenatori e che qualcuno aveva detto no prima della scelta finale. In più chiarisce di essere il riferimento della società e non del tecnico. È il passaggio che fa saltare ogni equilibrio, perché trasforma una divergenza tecnica in uno scontro politico interno.

La replica di Gasperini dopo la partita non chiude il caso

Dopo la gara, Gasperini prova formalmente ad abbassare i toni, ma nei fatti non spegne nulla. Dice "Nessuno screzio", però contesta il racconto fatto da Ranieri, difende il suo lavoro e lascia intendere che sul mercato la sua lettura resta diversa. Il 68enne di Grugliasco continua a sostenere che alcuni limiti della rosa esistono e che le sue richieste non sono state assecondate fino in fondo.

È un passaggio decisivo, perché rende chiaro che i due non stanno discutendo solo di sfumature. Stanno raccontando in modo opposto la stessa estate, le stesse scelte e lo stesso progetto tecnico. Da quel momento in poi, la rottura non è più un rischio: è già iniziata.

A Trigoria salta il chiarimento e arriva il gelo

Il secondo scatto della crisi arriva subito dopo il 3-0 al Pisa. La squadra torna al lavoro, ma il chiarimento atteso non si materializza. Al contrario, tra Ranieri e Gasperini cala il gelo: i due non si riavvicinano e smettono perfino di avere una relazione normale dentro il centro sportivo.

È questo il momento in cui la vicenda cambia davvero natura. Fino a quel punto si poteva ancora pensare a uno scontro verbale forte ma riassorbibile. Quando invece salta il confronto diretto e il gelo si trasferisce a Trigoria, la frattura diventa concreta, visibile, quotidiana. Non si discute più solo di chi abbia ragione: si prende atto che due figure centrali della Roma non riescono più a parlarsi.

Dietro lo scontro emerge una frattura più profonda

Col passare delle ore si capisce che Roma-Pisa è stato solo il detonatore. La sensazione, sempre più netta, è che il rapporto tra Ranieri e Gasperini non fosse mai stato davvero lineare. Dietro lo scontro pubblico emergono altri nodi: gli equilibri interni, il peso delle gerarchie, la gestione del progetto tecnico e la difficoltà di far convivere due figure forti entrambe convinte di difendere l'interesse del club.

Il caso smette così di sembrare una semplice resa dei conti personale. Il problema diventa strutturale, perché tocca il modo in cui viene guidata la Roma. Per questo il faccia a faccia che tutti si aspettavano viene percepito subito come un bivio: non solo per il rapporto tra i due, ma per il futuro stesso del club.

La vigilia di Roma-Atalanta conferma che la rottura non è rientrata

Neppure l'avvicinamento a Roma-Atalanta aiuta a raffreddare la tensione. Gasperini, parlando in conferenza, ammette di essere rimasto "sorpreso dai toni di Ranieri". È una frase breve, ma basta per capire che la ferita non è stata assorbita. Il tecnico non vuole trasformare la vicenda in una guerra aperta, ma fa capire di aver vissuto quelle parole come un attacco pubblico inatteso.

Dopo Roma-Atalanta il caso travolge tutto l'ambiente Roma

Dopo Roma-Atalanta il caso non si sgonfia. Gasperini sceglie di non alimentarlo ancora, ma parla apertamente di "teatrino", segnalando quanto la vicenda stia pesando anche sul racconto della stagione. A quel punto la frattura non è più solo una questione interna: coinvolge l'intero ambiente romanista, i tifosi e l'immagine del club.

In questo clima si inserisce anche l'intervento di Francesco Totti, che invita tutti a restare uniti nel rispetto della Roma e dei tifosi. Le sue parole non risolvono nulla, ma certificano che la rottura tra Ranieri e Gasperini è ormai percepita come una questione che supera il semplice rapporto tra due uomini.

L'ultima novità è il ritorno di Ranieri a Trigoria senza disgelo

L'ultimo passaggio è anche il più freddo. Dopo alcuni giorni di assenza, lunedì 20 aprile Ranieri è tornato a Trigoria, ma senza che questo producesse alcun riavvicinamento con Gasperini. Al contrario, la distanza tra i due è rimasta intatta, confermando che ogni tentativo di disgelo, almeno fin qui, è fallito.

Nel frattempo la proprietà ha seguito da vicino la situazione e ha cercato di capire se esistessero margini per una mediazione. Ma il dato che conta, oggi, è uno solo: il ritorno del senior advisor al centro sportivo non ha cambiato nulla. E questo rende ancora più chiaro quanto la rottura sia profonda.