Gasperini replica a Ranieri: "Nessuno screzio. Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta..."

Più che Roma-Pisa, nell’anticipo di venerdì di campionato è andato in scena un Gasperini-Ranieri con i due che se le son dette prima e dopo il match. L’ultima parola, al momento, è quella del tecnico indispettito per un paragone per lui improprio: “Meglio non pronunciarsi sull’Atalanta, li abbiamo fatto miracoli. Competitivi da subito”

La Roma esce dall'Olimpico a testa alta grazie alla vittoria imperiosa sul Pisa, frutto della tripletta di uno straordinario Malen, uno dei giocatori che alla vigilia del match era saltato sulla bocca di Gasperini quale elemento in rosa dal "target" corretto per una squadra come quella giallorossa che si deve porre obiettivi importanti, come il ritorno in Champions League. E a fine partita, il tecnico replica a Claudio Ranieri che era entrato a gamba tesa nel pre partita sulla questione giocatori, allenatore e programmi, tirando in mezzo anche l'Atalanta quale metro di paragone: "Lì ho fatto miracoli, con giovani e meno giovani… una squadra competitiva da subito", la piccata risposta. Per poi svelenire gli animi: "Nessuno screzio, ci parleremo in settimana".

Gasperini e la prestazione della Roma contro il Pisa: "Malen? Calciatore di valore…"

Botta, risposta e contro-risposta. Più che Roma-Pisa, venerdì sera, come anticipo di campionato è andato in onda un Gasperini-Ranieri-Gasperini che ha animato l'ambiente giallorosso e non solo. Il successo, corroborante e convincente, contro il Pisa all'Olimpico è così scivolato in secondo piano, anche se Gasperini se lo gode a piene mani: "La partita si è messa bene subito, visto che le gare in Serie A non sono mai facili. Abbiamo giocato con attenzione, i ragazzi hanno avuto un'ottima reazione dopo Milano. Siamo lì, sono punti molto buoni per la nostra classifica. Malen? E' un calciatore di valore. Voleva giocare da 9, ed è stata la parte determinante che lo ha convinto a venire a Roma: qua parliamo di gente forte che prima o poi emerge".

Gasperini replica sull'Atalanta: "Sarebbe meglio non pronunciarsi, lì veri miracoli"

Proprio Malen era stato preso ad esempio nella conferenza pre gara, la stessa che ha spinto Ranieri alla replica nei minuti prima del fischio di inizio di Roma-Pisa. Parole riferite allo stesso Gasperini che ha voluto contro rispondere a caldo, soprattutto su un tema a lui molto caro: l'Atalanta. La squadra è stata citata proprio da Ranieri per spiegare il motivo della presenza oggi del tecnico a Roma, ma Gasperini non ci sta a far di tutta un'erba un fascio: "Sull'Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi" ha spiegato a DAZN. "Ho fatto cose straordinarie con giocatori giovani e meno giovani, una squadra competitiva da subito".

Gasperini su mercato e allenatori: "Avevo chiesto 2 giocatori forti ne è arrivato uno…"

Una risposta secca, piccata, divisoria. Poi, l'immediata riconciliazione, almeno a parole e negli intenti: "Con Ranieri? Ci si vedrà la prossima settimana, come sempre, ma non ci sono mai stati screzi. Che effetto mi fanno le sue dichiarazioni? Sono molto contento del 3-0″ taglia corto Gasperini. "Dovremo tifare certamente per Atalanta e Inter adesso. Sono molto attento alla prestazione e alla partita e ora siamo a sei gare dalla fine…"

L'intento è quello di estrarre il calumet della pace anche se Gasperini replica punto su punto sulle parole del senior advisor della Roma, entrando nel merito anche sulla sua scelta come allenatore giallorosso e il calciomercato: "Se c'è un binario parallelo con Ranieri? Ma non scherziamo, io vado dritto" ha sottolineato Gasperini. "Ho lasciato libera scelta su chi non conoscevo, poi ho indicato due giocatori importanti e ne è arrivato uno. Ho anche detto che bisognava lavorare sull'attacco, non pensavo andasse via Saelemaekers quando sono arrivato. Ho sempre picchiato, anche con voi, sulla necessità di lavorare lì". Poi l'ultima stilettata: "Allenatori chiamati prima di me? È normale, lo fanno tutte le società, però va bene. Io? Sono contento della scelta che ho fatto"