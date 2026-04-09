Gasperini e la Roma fuori target: “Presi 30 giocatori in 2 anni… ne voglio meno ma di qualità”

Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa è tornato su uno dei temi più caldi in Capitale dopo il recente calo di risultati e prestazioni: “Nessuno mi ha chiesto la Champions, me la sono imposta io. La mia idea? Meno acquisti ma di livello superiore”. E fa due nomi: Wesley e Malen.

Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa affila le unghie e mostra i denti nella speranza di ritrovare una squadra affamata di risultato: all'Olimpico ci sarà uno degli ultimi appelli stagionali dopo la recente difficoltà di mantenere il ritmo, tutt'altro che irresistibile, di chi occupa i posti validi per la Champions League. Poi si penserà al futuro, sul quale il tecnico giallorosso ribadisce massima coesione con i Friedkin ma anche una visione ben delineata dalla quale non vuole transigere: "Ho visto che negli ultimi due anni hanno acquistato 30 giocatori… Ne servono meno ma di target più elevato". E fa due nomi: Malen e Wesley.

Per una Roma che non vince e nemmeno più convince, reduce dalla "manita" dell'Inter a San Siro, Gasperini gonfia il petto e analizza la situazione attuale provando a usare i pennelli del realismo: "Questa è una squadra che ha la coscienza a posto per come ha lavorato e interpretato le partite da inizio stagione, che reagisce. Sono ragazzi seri e motivati, ma ad oggi non pensiamo al futuro ma al Pisa". Più che una speranza una richiesta, visto che in Capitale stanno già risuonando a campana le voci su possibili ribaltoni tecnici, avvicendamenti societari e quant'altro.

Gasperini: "Nessuno mi ha chiesto la Champions, troppi giocatori negli ultimi 2 anni"

Un gioco al massacro al quale Gasperini non ci sta e non vuole che il gruppo ne venga coinvolto: "Ognuno può pensare ciò che vuole o crede, io penso solamente a migliorare le squadre che alleno e quando ciò accade è tutto più piacevole. La Champions? Non me l'ha richiesta la società, me la sono imposta io come obiettivo. Se poi senza resterò comunque, ciò non mi interessa oggi: con la proprietà c'è massima coesione. Io non so cosa accadrà nel futuro, so solo che sono riconoscente a questo gruppo".

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Anche se in fondo, Gasperini, fa capire che non è il gruppo su cui si può e si deve lavorare per portare avanti il progetto tecnico per il quale è stato chiamato e sul quale ha le idee più che chiare: "Ho visto che la Roma ha preso 30 giocatori negli ultimi due anni" ha sottolineato riferendosi alla situazione ereditata da Ranieri. "La mia idea? Da sempre è chiara: che devono venire acquistati meno giocatori, ma più di target." E fa anche i nomi per chi non vuole capire: "Il target giusto? Quello di Malen o di Wesley".