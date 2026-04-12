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Gasperini-Ranieri, tutto pronto per il faccia a faccia: la scelta può segnare il futuro della Roma

Nella giornata di lunedì a Trigoria dovrebbe esserci un incontro tra Gasperini e Ranieri: può essere un momento decisivo per la Roma, con i Friedkin chiamati a prendere una posizione netta sul futuro del progetto.
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A cura di Vito Lamorte
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A Trigoria è tutto pronto per un faccia a faccia che può segnare il futuro della Roma. Nella giornata di lunedì Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri si ritroveranno per chiarire le tensioni emerse negli ultimi giorni e fare il punto su diverse questioni, a partire dalla gestione degli infortunati, tema su cui le visioni non coincidono del tutto.

Le dichiarazioni rilasciate da Ranieri alla vigilia della partita, vinta 3-0 dai giallorossi, con il Pisa hanno acceso il dibattito nell’ambiente giallorosso. Parole che molti hanno interpretato come un segnale chiaro dell’orientamento della proprietà, più che una semplice presa di posizione personale. Il senior advisor, infatti, è considerato perfettamente allineato con l’umore dei Friedkin.

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Gasperini-Ranieri, confronto imminente: i Friedkin chiamati a decidere

Il rapporto tra Gasperini e alcune componenti dirigenziali, in particolare Ranieri e il direttore sportivo Massara, non è mai stato davvero fluido. Al tecnico vengono riconosciuti i meriti di aver tenuto la squadra in corsa per la Champions nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni, ma alcuni suoi atteggiamenti (tra sfoghi pubblici e critiche alla gestione del club) non sono stati apprezzati.

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Dall’altra parte, Gasperini è convinto della bontà del lavoro svolto e continua a chiedere maggiore supporto, soprattutto sul mercato e nella gestione interna. Le divergenze riguardano anche la visione progettuale: puntare sui giovani o su profili più pronti, un tema che ha alimentato più di un confronto negli ultimi mesi. Nonostante Gasp abbia cercato di dribblare la polemica, la temperatura è ‘alta'.

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La situazione è ormai arrivata a un punto di svolta. La convivenza tra le parti appare sempre più complicata e ricucire lo strappo non sarà semplice. Per questo motivo la proprietà, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrà intervenire con una decisione chiara: proseguire con Gasperini, rafforzando il progetto e concedendogli maggiore autonomia, oppure cambiare ancora guida tecnica.

Un eventuale ribaltone rappresenterebbe però un rischio anche a livello d’immagine, considerando i frequenti cambi in panchina degli ultimi anni. I Friedkin, però, hanno già dimostrato di saper sorprendere. E questa volta la scelta potrebbe essere davvero decisiva per il futuro della Roma.

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