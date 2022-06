Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano 5 anni di matrimonio, la sfilata con i figli e il party Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato il loro anniversario di nozze ieri: il 17 giugno di 5 anni fa convolavano a nozze. Dopo la sfilata con i figli e le parole d’amore, il party scatenato: tra gli invitati Marco Fantini e Beatrice Valli.

A cura di Gaia Martino

Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato cinque anni di matrimonio ieri e oltre alle dediche social, gli sposi hanno celebrato il romantico evento a Venezia con parenti ed amici. Nel 17 giugno 2017 la coppia, una delle più amate nel mondo del gossip, pronunciavano "Sì, lo quiero" davanti 415 invitati. Ieri si sono dedicati nuove parole d'amore, con i loro figli accanto.

L'anniversario di nozze di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata ieri hanno festeggiato il loro anniversario di nozze a Venezia, al JW Marriott Venice Resort & Spa. Prima l'ingresso della sposa in bianco con Edoardo, poi quello di suo marito, il calciatore della Juve, insieme ai gemelli Leonardo e Alessandro: entrambi sono stati ripresi da Chiara Biasi, cara amica dell'influencer, che ha pubblicato il video sul suo canale Instagram. Poi le lettere d'amore, i baci e gli abbracci commossi: "Per me vali più di tutti i trofei e dei soldi del mondo" sono alcune delle parole di Morata. Una volta terminata la funzione, Alice Campello con il suo cambio look ha dato il via al party: gli sposi e gli invitati si sono scatenati a ritmo di musica, tra cibo e balli.

Gli invitati alla cerimonia

Chiara Biasi era in prima fila, commossa, a seguire la funzione di Alice Campello e Alvaro Morata. All'evento anche Anamoya Calzado, anche lei cara amica della sposa, poi i neo sposi Beatrice Valli e Marco Fantini. Tra gli invitati anche Michela Quattrociocche. Non potevano mancare alcuni calciatori bianconeri, c'erano Matthijs de Ligt e Nicolò Fagioli.

Leggi anche Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, party scatenato con Ema Stokholma alla console

Purtroppo Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci hanno dato forfait: "Siete stupendi amici. Tanti auguri a voi, che la vostra unione e il vostro amore crescano sempre di più. Ci dispiace da morire non essere potuti venire a festeggiarvi" ha scritto lady Di Vaio tra le sue story.