La vita privata di Michael Madsen: i tre matrimoni e i cinque figli

Michael Madsen, morto all'età di 67 anni, si è sposato tre volte: le prime nozze con Georganne LaPiere, il secondo matrimonio con Jeannine Bisignano e il terzo con DeAnna Morgan, dalla quale si era separato nel 2024. Ha avuto sei figli: Christian e Max con la seconda moglie, mentre Hudson, Calvin Michael e Luke Ray ultime nozze. Hudson si è tolto la vita nel 2002.

A cura di Elisabetta Murina

Michael Madsen è morto all'età di 67 anni. L'attore, star di diversi film di Quentin Tarantino, si è sposato tre volte nel corso della sua vita: le prime nozze con Georganne LaPiere negli Anni Ottanta, il secondo matrimonio con Jeannine Bisignano e il terzo con DeAnna Morgan, dalla quale si era separato nel 2024. Ha avuto sei figli: Christian e Max con la seconda moglie, mentre Hudson, Calvin Michael e Luke Ray ultime nozze. Hudson si è tolto la vita nel 2002.

La storia d'amore con la prima ex moglie Georganne LaPiere

Michael Madsen si sposò per la prima volta poco più che ventenne con Georganne LaPiere. L'attore all'epoca aveva 26 anni mentre la compagna era più grande di cinque anni. I due convolarono a nozze nel 1984 e, dopo quattro anni, decisero di prendere strade separate. La donna è la sorellastra della cantante Cher, con cui ha in comune la madre. Diverso invece il padre: LaPiere nacque dalla storia d'amore tra Georgina Holt e John Southall.

Il secondo matrimonio con Jeannine Bisignano e la nascita di Christian e Max

Dopo la fine del primo matrimonio, nel 1989 Madsen iniziò a frequentare Jeannine Bisignano. I due convolarono a nozze nel 1991 e il matrimonio durò fino al 1995. La loro storia d'amore fu coronata dalla nascita di due figli, Christian e Max, rispettivamente nel 1990 e nel 1994. Bisignano è stata un'attrice e produttrice, nota soprattutto per film come Brilla una stella (1994), Brothers (1984) e Road to justice – Il giustiziere (2000).

Jeannine Bisignano e Michael Madsen

Le nozze con DeAnna Morgan e i figli Hudson Lee, Calvin Michael e Luke Ray

Un anno dopo il divorzio, Madsen si sposò per la terza volta con DeAnna Morgan nel 1996, con una cerimonia celebrata in Giamaica durante una pausa dal set del film Donnie Brasco. Insieme ebbero quattro figli, Hudson, Calvin Michael e Luke Ray, nati rispettivamente nel 1995, nel 1997 e nel 2005. Il primogenito si tolse la vita nel gennaio 2002 e questo complicò i rapporti, portandoli verso la separazione poco dopo. La richiesta di divorzio venne presentata nel settembre 2024 e Madsen avrebbe accusato la moglie di "negligenza, bere e alcolismo", descrivendo il loro rapporto come "abusivo, co-dipendente e tossico".

Michael Madsen e la terza moglie DeAnna