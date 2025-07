Morto Michael Madsen, l’attore dei film di Tarantino trovato in casa senza vita

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 67 anni l'attore Michael Madsen, volto iconico dei film di Quentin Tarantino è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Malibu. A causare l'improvviso decesso, secondo quanto riferito dal suo agente e riportato da Variety, sarebbe stato un arresto cardiaco.

La chiamata tempestiva ai soccorsi

Stando a quanto riportato dalla testata americana TMZ, i soccorsi sarebbero stati chiamati non appena l'attore è stato trovato esanime, ma non c'è stato modo di intervenire, dal momento che all'arrivo del 911, Madsen era già morto. Lo staff dell'attore ha dichiarato:

Negli ultimi due anni Michael Madsen ha lavorato intensamente nel cinema indipendente, partecipando a progetti come Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives. Era entusiasta di questo nuovo capitolo della sua carriera.

In questi mesi l'attore stava anche ultimando la scrittura di un'autobiografia dal titolo Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

La carriera di Michael Madsen

Nato a Chicago nel 1958, non inizia la sua carriera nel mondo del cinema prima degli Anni 80, quando prende parte al film WarGames, ma a decretare il suo successo saranno i ruoli affidatigli da Quentin Tarantino, come in Kill Bill, in cui ha interpretato Mr.Blonde, ma anche in un altro titolo del regista americano, ovvero Le Iene. Tante le pellicole a cui ha preso parte negli anni come Thelma & Louise, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood. Non solo film di grande successo, che lo hanno reso una versa e propria icona di Hollywood, ma nel tempo Madsen si era interessato anche al cinema indipendente, lavorando ad alcuni progetti.

La vita privata: i matrimoni, la morte del figlio e l'arresto per violenza domestica

Dopo due matrimoni alle spalle, con l'attrice Georganne LaPiere e in seguito con la collega Jeannine Bisignano da cui ha avuto due figli: Christian nato nel 1990, che ha seguito le orme paterne diventando attore, e Max nel 1994, nel 1995 divorzia e nel 1996 si è sposato con l'attrice DeAnna Morgan da cui ha avuto altri tre figli: Hudson Lee nato nel 1995 e morto nel 2022, Calvin Michael nato nel 1997) e Luke Ray nel 2005. Lo scorso anno è stato arrestato a causa di una lite furibonda con la moglie, accusato da quest'ultima di violenza domestica.