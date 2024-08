video suggerito

Arrestato Michael Madsen, l’attore dei film di Quentin Tarantino accusato di violenza domestica The Guardian fa sapere che Michael Madsen, attore celebre per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino, è stato arrestato nella notte del 17 agosto dopo le accuse di violenza domestica mosse dalla moglie, DeAnna Madsen. Il volto cinematografico è stato poi rilasciato su cauzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michael Madsen è stato arrestato a seguito di una lite con la moglie, DeAnna Madsen. L'attore 66enne noto per i suoi numerosi ruoli nei film di Quentin Tarantino, da Le Iene, Kill Bill a The Hateful Eight e C'era una volta a… Hollywood, è stato accusato di violenza domestica. Nella notte del 17 agosto, si legge su The Guardian, il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha ricevuto una telefonata dalla donna che sosteneva di essere stata spintonata e chiusa fuori casa.

L'arresto di Michael Madsen

Dopo le accuse di violenza domestica mosse dalla moglie, Michael Madsen è stato arrestato a Malibu nella notte del 17 agosto 2024, ma poche ore dopo ha pagato una cauzione di 20 mila dollari per essere rilasciato. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato al quotidiano di aver ricevuto una telefonata da una donna che sosteneva di essere stata "chiusa fuori casa dopo essere stata spinta". Poco dopo gli agenti hanno riconosciuto la donna, rivelatasi essere la moglie dell'attore. Un rappresentante dell'attore ha commentato i fatti con una dichiarazione a Variety spiegando che la coppia ha avuto un diverbio finito male: "È stato un litigio tra Michael e sua moglie, speriamo che tutto si risolva positivamente per entrambi".

I precedenti tra violenza e abuso di alcol

L'attore Michael Madsen era già finito dietro alle sbarre, prima nel 2012, con l'accusa di violenza sul figlio adolescente che avrebbe maltrattato durante una lite mentre era sotto effetto di alcol, poi nel 2019 per guida in stato di ebbrezza. In entrambi gli avvenimenti fu costretto a pagare una grossa cifra in denaro di cauzione. Precedentemente, Madsen era finito per 30 giorni in rehab a causa della sua presunta dipendenza dall'alcol. Su Instagram, al momento, il celebre volto dei film di Quentin Tarantino e non solo, non ha rotto il silenzio riguardo gli ultimi fatti.