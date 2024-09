Amy Slaton di Sorelle al limite arrestata per possesso di droga: “Ha messo in pericolo un bambino”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Amy Slaton, una delle protagoniste del reality di Real Time Sorelle al limite insieme alla sorella Tammy, è stata arrestata. La notizia arriva da TMZ che fa sapere che la donna è finita dietro le sbarre insieme ad un uomo di nome Brian per possesso di sostanze stupefacenti e per aver "messo in pericolo un bambino". Si troverebbero ora nella prigione della contea di Crockett.

L'arresto di Amy Slaton avvenuto ad uno zoo

Amy Slaton, stando a quanto ricostruito da TMZ, si trovava allo zoo Tennesse Safari Park di Alamo con un uomo di nome Brian, quando un ospite del parco sarebbe stato morso da un cammello. Gli agenti dello sceriffo della contea di Crocket sarebbero intervenuti sul posto dopo la chiamata di un addetto ai lavori dello zoo, ma al loro arrivo si sarebbero insospettiti davanti all'ex volto di Sorelle al limite, seduta in un automobile con un uomo. Dall'auto proveniva un "odore sospetto" e per questo motivo li avrebbero perquisiti. Il tabloid fa sapere che sono stati arrestati per "possesso di droghe illegali della Tabella I e VI e con due accuse di condotta pericolosa nei confronti di un minore". Ora si troverebbero nella prigione della contea di Crockett.

Il divorzio di Amy Slaton dal marito un anno fa

Amy Slaton è stata una delle ‘star' di Sorelle al limite, reality in onda su Real Time al quale partecipò con la sorella Tammy. People.com fa sapere che l'ultimo periodo è stato difficile per la donna: nel marzo 2023 suo marito, Michael Halterman, con il quale ha avuto due figli, Gage Deon e Glenn Allen, ha chiesto il divorzio. La decisione dell'uomo l'ha colta di sorpresa e per questo motivo è caduta in depressione. Ai microfoni della rivista statunitense, lo scorso dicembre, raccontò che non era un buon momento per la sua salute mentale e che il suo stato stava creando problemi alla sua vita e a quella dei figli.