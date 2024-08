Ilary Blasi si rilassa in montagna con il fidanzato, le foto dei baci: “Bastian è il mio rifugio”

video suggerito

È dalla fine del 2022 che Ilary Blasi e Bastian Muller fanno coppia fissa. I due si sono conosciuti a novembre di quell'anno, poco dopo che Francesco Totti, l'ex marito della showgirl, ufficializzasse la relazione con Noemi Bocchi. Dall'inizio della loro storia, la conduttrice e l'imprenditore tedesco hanno viaggiato molto. Quest'estate sono stati a Mykonos, poi a Tenerife con le figlie e la sorella di lei e ora in montagna. Sul settimanale Chi sono apparsi alcuni scatti della loro vacanza a Cortina, tra shopping, svago e gite in bicicletta, a corredo delle immagini si legge: "Bastian è il mio rifugio".

Le vacanze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Prima Mykonos in coppia, poi a Tenerife insieme a Chanel e Isabel, figlie di Ilary, e la sorella Melory con i suoi figli. Sono state queste alcune tappe delle vacanze della showgirl e dell'imprenditore.

La loro estate si conclude con una parentesi di svago in montagna, a Cortina. Divisi tra relax, shopping e giri in bicicletta per raggiungere il passo Cimabanche (15 km con una leggera pendenza).

Previsti nella gita anche una pausa al rifugio e un momento in cui Bastian aiuta Ilary a stendere i muscoli delle gambe. Tra pochi giorni le udienze di separazione tra Totti e Ilary in cui si discuteranno le responsabilità della fine del matrimonio e l'assegno di mantenimento dei figli.

Ilary Blasi, da Battiti Live alla seconda parte del documentario ‘Unica'

Quest'anno Ilary Blasi non è stata al timone dell'Isola dei Famosi, rinunciando anche a condurre La Talpa (con Diletta Leotta al timone). Fino allo scorso 5 agosto, la showgirl ha presentato Battiti Live insieme ad Alvin, programma in onda su Canale 5. Dopo il successo di Unica, documentario in cui racconta la sua versione dei fatti nella rottura con Francesco Totti, sembra che all'orizzonte ci sia la seconda parte del progetto. Su Chi erano apparse alcune foto delle riprese di Ilary al fianco di alcune delle più care amiche. Stando a quanto riportato dal settimanale, il prodotto sarà incentrato esclusivamente sulla vita della conduttrice.