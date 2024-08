Le foto di Francesco Totti prima dell’incontro con Ilary Blasi in tribunale: “Noemi Bocchi non testimonierà”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele: il settimanale Chi li ha fotografati durante una partita di padel, lo sport grazie al quale si sono conosciuti nel 2021. Giocano insieme divertiti, "affiatati", scrive la rivista, anche se fra pochi giorni l'ex Capitano della Roma dovrà giocare una partita "non così tanto divertente, in tribunale". La causa per la separazione con Ilary Blasi entrerà nel vivo nell'udienza con i testimoni: da fine settembre potrebbe verificarsi una sfilata di personaggi vicini alla ex coppia, ma il settimanale assicura che "Noemi Bocchi non testimonierà", a differenza di quanto circolato nelle ultime settimane.

La partita di Totti prima del match davanti al giudice

Foto di Chi

Francesco Totti e Noemi Bocchi nel servizio del settimanale Chi si divertono a giocare insieme a Padel: "Il prossimo match sarà davanti al giudice" si legge sulla rivista che racconta del prossimo incontro dell'ex Capitano giallorosso con l'ex moglie, Ilary Blasi, la quale si sta godendo gli ultimi giorni di relax in montagna con il compagno Bastian Muller. La causa per la separazione tra Totti e la conduttrice è giunta a una fase cruciale: a settembre ci sarà una sfilata di testimoni davanti al giudice che dovrà stabilire chi ha tradito per primo e quando. Il Pupone ha convocato Cristiano Iovino, il personal trainer diventato l'"uomo del caffè" raccontato in Unica, mentre la Blasi, stando a quanto circolato nelle ultime settimane, avrebbe chiamato a testimoniare Noemi Bocchi, l'attuale compagna del marito. Ma Chi racconta che "la Bocchi non testimonierà", così come non prenderà parte all'udienza "il dirigente Mediaset che avrebbe avuto un flirt con Ilary". Fra i temi da discutere in tribunale anche quello relativo all'assegno per il mantenimento dei figli che Totti corrisponde mensilmente alla conduttrice: la decisione finale spetta al giudice Simona Rossi.