Ilary Blasi chiama come testimone Noemi Bocchi, Totti “un manager di Mediaset, con il quale lei avrebbe avuto un flirt” Ilary Blasi ha citato in tribunale come testimone Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti, al fine di stabilire chi ha tradito per prima e quando. Cristiano Iovino, l’uomo del caffè nel docu Unica, è già nella lista dei testimoni del Pupone. Oltre a lui, anche “un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie”, come riporta Il Messaggero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Ilary Blasi ha citato come testimone Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Francesco Totti, la donna indicata come ‘terzo incomodo' tra le motivazioni della separazione che si sta trasformando in divorzio. In tribunale, Blasi e Totti sono nella fase cruciale della causa: c'è da stabilire chi ha tradito per primo e quando. Motivo per il quale il Pupone ha già convocato Cristiano Iovino, il personal trainer diventato ‘l'uomo del caffè', dopo l'iconico racconto della conduttrice Mediaset nel documentario Unica su Netflix.

La versione di Cristiano Iovino

Un unico caffè avrebbero preso e poi solo una cordiale amicizia. Questo il racconto fornito da Ilary Blasi nel documentario voluto su Netflix, che ha generato un prevedibile record di visualizzazioni in sole ventiquattro ore. Versione però smentita dallo stesso Cristiano Iovino a Il Messaggero: "Abbiamo avuto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Parliamo della fine del 2021" e, alla domanda sul se fosse prima delle foto allo stadio di Totti e Bocchi, ha precisato "Sì, alcuni mesi prima". Il quotidiano specifica che: "Quella stessa intervista è stata depositata agli atti della causa dai legali del “pupone”. Quindi, quando il personal trainer verrà convocato davanti al giudice del Tribunale di Roma Simona Rossi, sarà chiamato a confermare questa versione". Una gara di versioni e cronologie alla sbarra.

I super testimoni attesi in tribunale a settembre

Da fine settembre fino almeno a novembre, nella prima sezione civile del Tribunale di Roma potrebbe verificarsi una sfilata di super testimoni. In prima fila, Cristiano Iovino e Noemi Bocchi, poi Alessia Solidani, l’amica parrucchiera di Ilary Blasi, che l’avrebbe accompagnata nella casa milanese di Iovino per il famoso caffè, stando alla versione riportata nel documentario Unica. Nella lista per l’istruttoria, Blasi ha inserito anche la sua storica agente, la manager Graziella Lopedota, le sorelle Silvia e Melory Blasi, e alcune amiche strette.

Nuccetelli, Blasi e Iovino

Francesco Totti invece ha rilanciato e, stando a quanto riportato da Il Messaggero, "avrebbe chiamato a testimoniare un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie, nonché il suo amico fraterno Alex Nuccetelli (querelato per diffamazione dalla Blasi proprio per averle attribuito quest’ultima relazione, da lei smentita categoricamente)".