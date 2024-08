video suggerito

Noemi Bocchi compie 36 anni, gli auguri di Francesco Totti per il compleanno sono social Gli auguri di Francesco Totti alla compagna Noemi Bocchi che oggi compie 36 anni. L'ex capitano della Roma Haq voluto dedicare qualche Instagram story alla compagna con tre foto di coppia sullo sfondo. Meno incisivo sulla dedica, Totti si è limitato a un impersonale "Buon compleanno".

A cura di Stefania Rocco

Noemi Bocchi compie 36 anni e tra i primi auguri social arrivano quelli del compagno Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha pubblicato tra le sue Instagram stories tre foto scattate con Noemi in tre momenti differenti con diverse canzoni di sottofondo che suggeriscono quando sia ancora forte il legame con la fidanzata: Come nelle favole di Vasco e Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. Più impersonale la dedica, con l’ex campione che si è limitato a uno scarno “Buon compleanno”. A Noemi, però, gli auguri non esattamente spettacolari ricevuti sui social sembrerebbero essere andati bene visto che la donna ha ripostato le storie di Totti sul suo profilo Instagram.

Pochi giorni fa l’incontro con Ilary Blasi in tribunale

Se da un lato celebra la nuova compagna, dall’altro Totti sta ancora cercando di chiudere definitivamente i conti con il passato. A breve ci sarà l’incontro in tribunale tra il Pupone e l’ex moglie Ilary Blasi che stanno affrontando una dura battaglia legale per la separazione. Secondo quanto sostiene il settimanale Chi, starebbe per arrivare a fornire la sua testimonianza a proposito del legame con Ilary il personal trainer Cristiano Iovino che ha raccontato in un’intervista di avere avuto un flirt con la conduttrice all’epoca in cui lei era ancora sposata. Blasi avrebbe chiamato a testimoniare Bocchi, compagna di Francesco, ma secondo la rivista la 36enne romana non ci sarà, cos’ come non dovrebbe esserci il “dirigente Mediaset con il quale Blasi avrebbe vissuto un flirt”.

Le indiscrezioni relative alla gravidanza

Intanto, continuano a rincorrersi ciclicamente le indiscrezioni relative a una gravidanza in corso di Noemi Bocchi. Totti e la nuova compagna starebbero pensando di allargare la famiglia. Francesco ha già tre figli nati dal matrimonio con Ilary, mentre Noemi è madre di due ragazzi avuti dall’ex marito Mario Caucci. Ma il desiderio custodito dai due sarebbe quello di avere un bambino insieme. Desiderio che fino a oggi non si è ancora concretizzato.