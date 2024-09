video suggerito

Noemi Bocchi compie gli anni, la piccola Isabel Totti le scrive una lettera d'auguri: "Ti voglio bene" Noemi Bocchi ha compiuto 36 anni lo scorso 31 agosto. Per l'occasione, la piccola Isabel, figlia del compagno Francesco Totti, le ha scritto sui social un tenero biglietto di auguri. Un messaggio d'affetto a dimostrazione dello stretto rapporto che sembra essersi creato tra le due.

A cura di Elisabetta Murina

Noemi Bocchi ha compiuto 36 anni lo scorso 31 agosto. Per l'occasione, ha festeggiato il compleanno insieme al compagno Francesco Totti a Ponza. Con loro anche i figli avuti dai precedenti matrimoni, come la piccola Sofia Caucci e Isabel Totti. Proprio la bambina le ha scritto sui social un tenero biglietto di auguri, che la festeggiata ha poi mostrato su Instagram in un breve video.

La lettera di Isabel Totti per Noemi Bocchi

Isabel Totti sembra aver ormai stretto un bel rapporto con Noemi Bocchi, compagna del padre Francesco Totti da più di un anno. A dimostrarlo una tenero biglietto d'auguri che le ha scritto in occasione dei suoi 36 anni. La festeggiata ha voluto condividere la letterina su Instagram, in un breve video in bianco e nero accompagnato dalla colonna sonora di Senza Parole di Vasco Rossi. Dalle immagini si legge come la piccola abbia scritto ‘ti voglio bene' a Noemi Bocchi e ricordato i giorni passati insieme a Los Angeles. Alla fine del video, la festeggiata corre ad abbracciare la piccola, che è stata al suo fianco per tutto il tempo.

Come ha festeggiato il compleanno Noemi Bocchi

Noemi Bocchi ha festeggiato il suo compleanno in vacanza sull'isola di Ponza insieme a Francesco Totti, ai suoi figli e a quelli che l'ex calciatore ha avuto dal matrimonio con Ilary Blasi. Una giornata all'insegna del relax e del divertimento in barca, tra abbracci e tuffi in acqua. Totti ha anche condiviso tra le sue stories Instagram alcune foto con la compagna, facendole pubblicamente un legame, e scegliendo canzoni come Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni, a dimostrazione dello stretto legame che li unisce. La festeggiata li ha presto ricondivisi sul suo profilo. Intanto continuano a rincorrersi ciclicamente le indiscrezioni relative a una gravidanza in corso di Noemi Bocchi. Totti e la nuova compagna starebbero pensando di allargare la famiglia: lui ha già tre figli nati dal matrimonio con Ilary, mentre lei è madre di due ragazzi avuti dall’ex marito Mario Caucci.