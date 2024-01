Cristiano Iovino sarà chiamato da Totti a testimoniare nel processo per il divorzio da Ilary Blasi Cristiano Iovino è ormai il personaggio del momento. Dopo aver smentito quanto detto da Ilary Blasi nel documentario Unica e confermando la sua frequentazione intima con la conduttrice, ora verrà chiamato a testimoniare da Francesco Totti durante il processo per il divorzio dalla moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Cristiano Iovino, ormai, campeggia sulle pagine delle cronache rosa. Da quando ha smentito tutto quello che Ilary Blasi ha raccontato nel documentario Unica, dichiarando di aver avuto una relazione intima con la conduttrice, è difficile non sentir parlare di lui, un nome che sarà pronunciato anche in tribunale, dal momento che Francesco Totti lo ha chiamato a testimoniare nel processo per il divorzio da Ilary Blasi, come riporta il settimanale Chi.

Cosa fa Cristiano Iovino: dal centro estetico agli affari in Messico

Eppure, Iovino, 42 anni, non è un personaggio ignoto allo show business, tanto è vero che inizia a frequentare la Roma bene grazie alla sua attività di personal trainer, ma soprattutto di pr per party esclusivi. Guadagnati un po' di soldi, decide di aprire un centro estetico che viene frequentato da non pochi personaggi famosi e il suo nome, proprio in quel periodo, inizia a comparire anche tra le fila del gossip. Intanto continua ad allargare i suoi affari, chiudendo il centro che aveva aperto tempo addietro e attualmente si divide tra l'Italia e il Messico, a Tulum, dove gestisce una serie di attività immobiliari, conducendo una vita all'insegna dei viaggi e del benessere.

I flirt con volti noti dello spettacolo

Con un background di questo tipo, difficile che le cronache rosa non toccassero anche lui. La prima relazione con un volto noto del piccolo schermo è quella con Sabrina Ghio, protagonista amatissima di Uomini e Donne, con la quale ha una storia d'amore inizialmente perfetta fatta di viaggi in posti esotici e foto romantiche, poi conclusa in maniera piuttosto brusca. A seguire, il personal trainer si è fatto vedere accanto a Zoe Cristofoli che, però, avrebbe deciso di chiudere la relazione, con grande sorpresa di Iovino che sarebbe rimasto piuttosto scottato da questa chiusura. Nel frattempo ci sarebbero stati anche altri flirt non confermati, come quello con Giulia De Lellis, con la quale avrebbe avuto una frequentazione, breve, in una delle prime rotture con Andrea Damante, e a quanto pare, anche Mariana Rodriguez rientrerebbe tra le sue conquiste.

Cristiano Iovino e Sabrina Ghio

La frequentazione tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi

Si arriva, quindi, al momento in cui il nome di Cristiano Iovino viene associato a quello di Ilary Blasi. A lanciare le prime indiscrezioni sulla crisi della famiglia d'oro del calcio e della tv italiana, in tempi non sospetti, era stata Dagospia, che già parlava di frequentazioni extra matrimoniali da un lato e dall'altro della coppia. Rumors ovviamente smentiti, ma che poi dopo la bomba lanciata dalla testata sulla separazione tra l'ex Capitano della Roma e la conduttrice, hanno trovato riscontro e di fatti, tra Roma e Milano, le voci su una vicinanza tra Blasi e il pr romano erano sempre più insistenti. Il tutto risalirebbe almeno al 2022, ai tempi del famoso caffè milanese che tanto aveva fatto infervorare Totti, secondo il racconto snocciolato in Unica su Netflix, e che stando all'inaspettata intervista di Iovino al Messaggero non sarebbe stato un incontro così innocuo ma qualcosa di più.

Cristiano Iovino e il flirt con Chiara Scelsi

Le rivelazioni fatte dal personal trainer nell'intervista al noto quotidiano hanno smontato la verità di Ilary Blasi, riconfermata anche a Verissimo da Silvia Toffanin. La conduttrice, infatti, dopo l'exploit inaspettato di Iovino, ha ribadito che quanto raccontato nel suo documentario corrisponde al vero. Al momento, lui sarebbe impegnato con la modella Chiara Scelsi, con la quale è stato visto in più occasioni e beccato anche dal settimanale Chi.